Тысячи лет рабства. Юлия Рудакова – об угнетении животных

В конце мая власти Бурятии разрешили истребить три тысячи бакланов из-за того, что они используют в пищу "ценного и охраняемого" байкальского омуля, а несколько дней спустя чиновники разрешили вылавливать омуля людям. Это типичное проявление спесишизма – дискриминации людьми других животных, основанной на убеждении в собственном превосходстве. Термин в 1970-х годах ввёл в обращение британский психолог Ричард Райдер, популяризировал это понятие австралийский философ Питер Сингер. Его книга "Освобождение животных" вышла в 1975 году, заложив основу для переосмысления отношения человека к животным. В этом году Сингер публикует обновлённую версию книги – "Освобождение животных сейчас".



В исторических масштабах угнетения в мире становится меньше: дискриминируемые группы всё чаще и громче заявляют о своих правах. В современном публичном дискурсе сложилось всеобщее понимание того, что любая дискриминация порицаема. Расистские выпады и сексистские шутки в лучшем случае вызывают чувство неловкости, в худшем оборачиваются для "шутников" плохо, приводят к потере работы или семьи. Спесишизм же общественное мнение пока старательно обходит; шутки, объективирующие животных, всё ещё в ходу.

Животные не могут выступить за своё право на жизнь

Поскольку речь идёт о вековой традиции, спесишизм формируется и существует в общественном сознании, а продвигается средствами массовой информации. В начале февраля в Республике Марий Эл от удушья погибли почти полторы тысячи свиней. Федеральные средства массовой информации этой трагедии не заметили. Про десятерых задохнувшихся от угарного газа постояльцев нелегального хосписа написали все крупные СМИ. Животные страдают при любой природной и техногенной катастрофе, но журналисты, как правило, упоминают только о человеческих жертвах. Здесь, возможно, наметилась позитивная тенденция: журналисты уделили некоторое внимание животным при освещении землетрясения в Турции или при рассказе о катастрофе на юге Украине после прорыва дамбы Каховской ГЭС.



Многие тысячелетия люди применяют насилие к другим животных, используя их в качестве объектов ради получения выгоды или удовольствия. Самый яркий пример объективации животных – убийство ради использования их тел. В магазинах до сих пор, при наличии множества альтернатив, продают мясо, эвфемистически названное "говядина" или "свинина", будто это лишь вещества, а не тела убитых коров или свиней. Некоторые потребители всё ещё ценят вещи из "натурального меха и кожи". Хотя таких продуктов в последние годы стало меньше: многие модные дома отказались использовать натуральный мех, а в Израиле даже запретили его продажу.

На фабриках миллионы животных проводят всю свою жизнь в узких загонах или клетках, где их откармливают, отрезают им хвосты и клювы, заживо перемалывают, прижигают клеймом, искусственно осеменяют, отбирают у них новорождённых. Вплоть до убийства животные страдают от боли, скуки и невозможности сформировать привязанность – как и люди.

Дикие животные вынуждены часами уходить от погони, всё это время испытывая страх за себя и детёнышей, пока их в конце концов не застрелят. Люди до сих пор так развлекаются, называя преследование и убийство живых существ "охотой", и хвастаются "трофеями" – буквально трупами животных.



Животные используются и для других человеческих "развлечений". Люди всё ещё ходят в цирки, дельфинарии и контактные зоопарки. По-прежнему катаются на лошадях, фотографируются с попугаями, питонами и макаками. Продолжают покупать косметику, бытовую химию и лекарства, которые преимущественно тестируются на животных.



В бытовой жизни люди поддерживают спесишизм, даже того не осознавая. В речи оскорбления вроде "злой, как собака" или "грязный, как свинья" – обыденность. Подобные определения поддерживают несправедливые стереотипы о животных, лишая их субъектности. Животные не могут выступить за своё право на жизнь и благополучие, хотя современные технологии приближают человека к их пониманию. Сейчас за права животных борются "человеческие" организации: PETA, которая среди прочего обновляет список производителей косметики, не тестирующих свою продукцию на животных, Animal Ethics, Cruelty Free International, "Вита", "Голоса за животных" и другие.



Юлия Рудакова – журналистка Радио Свобода

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