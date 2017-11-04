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Есть животных нельзя

"Из всех мясных продуктов я предпочитал курицу, считая, что у нее наименее осмысленные глаза, потому перешел на рыбу, пока не увидел однажды на рынке рыбу, почувствовал ее взгляд, обреченность, и мы с женой отказались от рыбы. Перешли на морепродукты. Однажды приехали в гости, там нам наделали кальмары – и как судьба сложилась – показывают передачу про кальмаров. Я до этого думал, что это какая-то субстанция неосознанная, плавает где-то в океане. А оказалось, что это развитое существо, у него глаза как у человека".

Игорь Тальков – младший
Игорь Тальков – младший

Так рассказывает о своем приходе к веганству певец Игорь Игоревич Тальков.

"Мы побеждаем! Уже даже не борясь и не сражаясь. Все идет своим чередом! Веганов сегодня на планете уже миллионы! И эта армия разрастается с каждым днем! В России уже в 900 городах есть сообщества на нашу тему, это популярно и среди медийных лиц, в Мосгордуме и Госдуме, среди спортсменов, врачей, журналистов", – говорила на пресс-конференции, посвященной Дню вегана, отмечающемуся 1 ноября, президент Центра защиты прав животных "ВИТА" Ирина Новожилова.

Веганы выступают против насилия и жестокости, включая в систему ценностей не только человека, но и животных. Веганы не употребляют в пищу любые продукты животного происхождения, включая молоко и яйца, не носят мех и кожу животных, выступают против экспериментов на животных и развлечений с их использованием (цирки, зоопарки, охота, бои, бега, коррида, охота, рыбалка).

Несмотря на успехи российских веганов, забот у них гораздо больше, чем у единомышленников в странах, где права животных защищены законом. В России такого закона нет, и у стен Госдумы уже несколько месяцев проходят пикеты с требованием его принять. Если бы такой закон был, не выходили бы телепрограммы, в которых пропагандируется насилие по отношению к животным. Зоозащитники требуют от администрации Первого канала уволить ведущих передачи "Мужское-женское"​ Александра Гордона и Юлию Барановскую, оправдывавших убийства собак. Эта петиция собрала уже более 25 тысяч подписей.

Многие веганы участвуют в политических протестах, особенно в акциях левых движений. На первомайской демонстрации в 2017 году веганы шли в колонне вместе с ЛГБТ-активистами, полицейские увидели радужные флаги и стали хватать всех без разбора. Был задержан Ростислав Чеботарев, который нес плакат "Ни в какой эксплуатации нет необходимости – становись веганом". Тверской суд Москвы оштрафовал его на 15 тысяч рублей за "пропаганду вегетарианства и нетрадиционной ориентации".

Веганский рестобар Animals, на который в Петербурге напала группа неонацистов, и раненый посетитель
Веганский рестобар Animals, на который в Петербурге напала группа неонацистов, и раненый посетитель

Это курьез, но происходят и настоящие столкновения. 1 октября в Петербурге группа неонацистов, разыскивавших молодого человека, помочившегося на могилу Дмитрия Боровикова, напала на веганский рестобар Animals и устроила там погром. В одного из посетителей выстрели из ракетницы, несколько человек получили травмы. Средства на ремонт бара собирали методом краудфандинга. С этой истории мы начинаем разговор с одним из ветеранов веганского движения в Петербурге Дмитрием Корецким, называющего себя Дмитрием Вегановым.

– Странно, что нападение фашистов на веганское кафе почти не получило огласки по желанию владельцев пострадавшего заведения. Мне кажется, к таким случаям надо привлекать как можно больше внимания. Возможно, мы не знаем и о других нападениях такого рода. Часто ли такие конфликты происходят и в чем причина?

Основа веганского движения – это отношение к животным не как к вещам, а как к личностям

​– Такого в России ни разу не было. В прошлом году грузинские неонацисты напали на веганское кафе в Тбилиси. Вот там был более ярый пример ненависти к веганам, они не только закидали посетителей колбасой, но и кричали расистские лозунги против работников кафе, многие из которых были из России. Я знаю достаточно подробно эту историю, так как был в Тбилиси после этого события... Как там, так и здесь, среди представителей антифашистского движения огромное количество веганов и вегетарианцев. Это смешно, но и среди неонацистов и националистов встречаются веганы и вегетарианцы (возможно, они ведутся на миф о том, что Гитлер был вегетарианцем, но это не так). Поэтому, если копнуть глубже, то данная конкретная ситуация в Петербурге связана именно с конфликтом фашистов и антифашистов, а не веганов и неонацистов.

– Верно ли, что вегетарианство – это просто диета, ни к чему не обязывающая, а веганство – стиль жизни и, возможно, даже нечто, напоминающее религию?

Не каждый, кто придерживается диеты веганов, – веган, но каждый веган придерживается диеты веганов

​– Изначально вегетарианство, так же как и веганство – это определенная идеология, а не просто диета. Во времена расцвета вегетарианских обществ в Российской империи вегетарианская идеология была плотно связана с духовным ростом, стремлением к гармонии с природой, религиозностью и ненасильственным отношением к животным. Для примера достаточно вспомнить Толстого. Но даже в те времена, еще до изобретения термина "веган" (в 1944 году), вегетарианцы уже задумывались о других вопросах безубойного образа жизни, например, статья 1912 года. Со временем любое движение развивается, то же произошло и с вегетарианством. Веганство стало более строгой формой вегетарианства, с полным исключением насилия над животными и без примеси какой-либо эзотерики, религиозности. То есть основа веганского движения сейчас – это этичное отношение к животным, признание за ними внутренней ценности, то есть отношение к животным не как к вещам, а фактически как к личностям. Но сейчас что вегетарианство, что веганство для значительной части общества связаны именно с диетой. И это достаточно легко объяснить. Сторонники этих идей показывают, как можно жить без убийства и эксплуатации животных и что подобный образ жизни абсолютно безвреден. Демонстрация этого проходит через демонстрацию питания. Я обычно, чтобы избежать путаницы, стараюсь говорить не “веганская диета”, а “диета веганов”. А чтобы разделить различного рода “кулинаров” и приверженцев диеты веганов ради ЗОЖ говорю: “Не каждый, кто придерживается диеты веганов, – веган, но каждый веган придерживается диеты веганов”.

– Среди моих знакомых становится все больше вегетарианцев и веганов. В последние годы в Европе и Америке новые рестораны и магазины для них открываются на каждом шагу, а в меню обычных ресторанов появляется все больше немясных блюд. Это стремительный скачок, который произошел буквально за 5–10 лет. Как это объяснить? Это просто мода, которая может пройти, или нечто более глубокое?

Здесь нет какого-то одного фактора, я бы выделили сразу несколько.

Главным, на мой взгляд, все же стало развитие интернета и социальных сетей. Раньше мы устраивали акции, раздавали листовки, ориентировались сильно на СМИ. Или, например, после создания или перевода каких-нибудь роликов, фильмов записывали их на диски и раздавали людям, чтобы те, посмотрев, передавали другим. Сейчас такая передача информации делается в один клик мышкой, и не нужно тратить деньги на болванки и время на их нарезание и раздачу.

“Зожники” являются основными покупателями вегетарианских магазинов

Параллельно развитию соцсетей и ютуба развивались и зоозащитные, веганские организации и движения. Они проводили расследования на фермах и делали информацию о том, как живут животные и как их убивают, доступной для всех. Более того, результаты подобных расследований попадали в крупнейшие западные СМИ.

Еще один важный фактор – это “зожники” и информация ООН, ВОЗ о вреде мяса и влиянии животноводства на окружающую среду, которая была озвучена даже по федеральным СМИ. Именно “зожники” являются основными покупателями вегетарианских магазинов, т. к. там полезные для здоровья продукты, и потому что сбалансированная диета веганов реально помогает улучшить здоровье.

– Россия катастрофически отстает от Европы во всем, что касается прав животных. Само это словосочетание вызывает у многих обывателей ярость. Есть ли очевидные успехи у вашего движения?

– В Европе развиты институты демократии и есть возможность лоббировать интересы различных групп, поэтому есть и сильные экологические партии, через которые проводятся зоозащитные законы. Недавно в Финляндии даже появилась партия за права животных.

На замену мясу с животноводческих ферм придет так называемое "чистое мясо"

У нас... даже и говорить не надо, как и кем принимаются законы по тем или иным вопросам. Поэтому в основном мы вынуждены действовать на низовом уровне. Но есть местами и успехи. Например, 21 октября Центру защиты прав животных "Вита" удалось сделать концерт за права животных прямо у стен Кремля. "Голоса за животных" в Санкт-Петербурге через комитет по природопользованию выпустил плакаты против фотобизнеса, а до этого была подобная социальная реклама. Ну и стоит упомянуть борьбу за закон “Об ответственном обращении с животными", который так пока и не приняли.

Если говорить о не связанных с законодательством вещах, то “веганский” рынок развивается достаточно бодро, несколько раз в год в Петербурге проходят веган-фесты, в Москве вообще каждый месяц проходит вегетарианский “вегмарт”. Все это позволяет развиваться этичному бизнесу, появляется много новых производителей, кафе, магазинов, ресторанов.

– Что вас сейчас заботит больше всего и какие у вас первоочередные задачи?

Говорить за все движение я очевидно не могу. Потому что у разных организаций и небольших активистских групп есть свои приоритетные задачи и направления. Но все же выделю необходимость рассмотрения и принятия закона “Об ответственном обращении с животными". Мои приоритетные направления – это "Веган-фест" и проект с очками виртуальной реальности “Их глазами”.

Павел Дуров считает, что мясо есть нельзя
Павел Дуров считает, что мясо есть нельзя

– Павел Дуров советует "всем, кто занимается созиданием", отказаться от семи вещей: алкоголя, любого мяса, таблеток и любых продуктов фармацевтики, никотина, кофе и чая, фастфуда, а также телевидения и его аналогов. Вы согласны с его рекомендациями?

Все животные, которых мы едим и эксплуатируем, испытывают боль и обладают когнитивными способностями

– Многие восприняли их как крайне категоричные заявления, но я думаю, что это не так. Например, фармацевтика. Никто не будет отказываться от реально жизненно важных препаратов. Фармацевтика реально спасает жизни, хоть и фармкорпорации (как, впрочем, и любые корпорации) заточены на продажи и рост прибыли. Если говорить с позиции вегана, то 6 из 7 пунктов – это личный выбор каждого (пить – не пить, смотреть – не смотреть). А вот пункт 2 хорошо бы заменить на “все продукты животного происхождения”, потому что в данном пункте вопрос уже не личного выбора. С моральной точки зрения можно сравнивать его с “не насиловать женщин” или “не заниматься каннибализмом”, или “не поддерживать рабство”. Ведь когда-то люди ели людей, рабы не считались личностями, а у женщин не было совсем никаких прав. Но ситуация меняется, и мы знаем, что все животные, которых мы едим и эксплуатируем, испытывают боль, более того: они обладают когнитивными способностями.

Дмитрий Корецкий (Веганов)
Дмитрий Корецкий (Веганов)

– Как и когда вы сами стали веганом? Были ли у вас из-за этого конфликты в семье?

Больше 12 лет назад. У меня были знакомые, которые уже были веганами. Я пообщался с ними и через какое-то время понял, что могу спокойно прожить без убийства невинных существ. Конфликтов с семьей особо не было. Поначалу я говорил, что так мне проще избавиться от аллергии (и действительно помогло), потом привыкли.

– Читал, что вы пытаетесь развеять заблуждение о том, что веганство вредит физическому развитию человека. Действительно среди веганов много спортсменов и бодибилдеров?

Точных цифр не существует. Но есть, например, целое сообщество “Вегетарианская сила”, многие участники которого мастера спорта или кандидаты, и их успехи говорят сами за себя.

– Можно ли говорить о том, что у российских веганов существует общая политическая платформа? Участвуете ли вы в акциях протеста?

Политической платформы как таковой не существует. Грубо говоря, есть защитники животных сторонники Путина, есть Навального, есть и националисты, и огромное количество веганов-анархистов или сторонников левых идей. В США, например, по статистике большинство веганов это либералы. У некоторых веганов есть понимание, что демократические преобразования помогут положению животных. В акциях протеста я участвую.

– Многие люди вашего поколения возлагают надежды на Алексея Навального. Как вы к нему относитесь?

К Навальному отношусь как к охотнику и националисту, то есть негативно

Мое поколение это те, кому за 30! Это поколение давно никому не верит и ничего не ждет. Если речь про поколение ютуба, то за них лучше скажут они сами. Мне нравятся его расследования, изобличающие коррупционеров, но отношусь я к нему лично как к охотнику и националисту, то есть негативно. Единственное, что при Навальном может открыться, это так называемое окно возможностей, но глобально ничего не изменится. А вообще всем политикам рекомендую послушать Пифагора, вот его цитата как раз о них: "Если они стремятся быть справедливыми в высшей степени, то отнюдь не должны причинять вред и низшим животным. Как убедят они других людей поступать справедливо, если известно, что сами они с ненасытной алчностью пожирают близких человеку созданий? Ведь благодаря общению с нами, одинаковым условиям существования и взаимной привязанности эти животные... связаны с нами братским союзом".

Полицейские возле Госдумы хватают участника пикета, требующего запретить притравочные станции. Фото Ирины Савицкой
Полицейские возле Госдумы хватают участника пикета, требующего запретить притравочные станции. Фото Ирины Савицкой

– Возможно ли, что с мясоедением постепенно произойдет то же самое, что и с курением – постепенное вытеснение из сферы приемлемого? Какой, на ваш взгляд, будет ситуация через 15–20 лет?

Скорее на замену мясу с животноводческих ферм придет так называемое "чистое мясо": стопроцентные аналоги из растительного мяса или мясо из пробирки. Этот процесс уже идет семимильными шагами. Но его нужно ускорять.

– Можно ли вообразить мир, в котором промышленное животноводство и употребление животных продуктов будет запрещено?

Можно. Би-би-си сняли даже фильм про это. Можно еще вспомнить роман Урсулы Ле Гуин “Обездоленные”, где описано общество, в котором не принято есть животных. Или трогательный ролик с Йохеном Никелем, веганом и актером фильма "Список Шиндлера":

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