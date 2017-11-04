Есть животных нельзя

"Из всех мясных продуктов я предпочитал курицу, считая, что у нее наименее осмысленные глаза, потому перешел на рыбу, пока не увидел однажды на рынке рыбу, почувствовал ее взгляд, обреченность, и мы с женой отказались от рыбы. Перешли на морепродукты. Однажды приехали в гости, там нам наделали кальмары – и как судьба сложилась – показывают передачу про кальмаров. Я до этого думал, что это какая-то субстанция неосознанная, плавает где-то в океане. А оказалось, что это развитое существо, у него глаза как у человека".

Так рассказывает о своем приходе к веганству певец Игорь Игоревич Тальков.

"Мы побеждаем! Уже даже не борясь и не сражаясь. Все идет своим чередом! Веганов сегодня на планете уже миллионы! И эта армия разрастается с каждым днем! В России уже в 900 городах есть сообщества на нашу тему, это популярно и среди медийных лиц, в Мосгордуме и Госдуме, среди спортсменов, врачей, журналистов", – говорила на пресс-конференции, посвященной Дню вегана, отмечающемуся 1 ноября, президент Центра защиты прав животных "ВИТА" Ирина Новожилова.

Веганы выступают против насилия и жестокости, включая в систему ценностей не только человека, но и животных. Веганы не употребляют в пищу любые продукты животного происхождения, включая молоко и яйца, не носят мех и кожу животных, выступают против экспериментов на животных и развлечений с их использованием (цирки, зоопарки, охота, бои, бега, коррида, охота, рыбалка).

Несмотря на успехи российских веганов, забот у них гораздо больше, чем у единомышленников в странах, где права животных защищены законом. В России такого закона нет, и у стен Госдумы уже несколько месяцев проходят пикеты с требованием его принять. Если бы такой закон был, не выходили бы телепрограммы, в которых пропагандируется насилие по отношению к животным. Зоозащитники требуют от администрации Первого канала уволить ведущих передачи "Мужское-женское"​ Александра Гордона и Юлию Барановскую, оправдывавших убийства собак. Эта петиция собрала уже более 25 тысяч подписей.

Многие веганы участвуют в политических протестах, особенно в акциях левых движений. На первомайской демонстрации в 2017 году веганы шли в колонне вместе с ЛГБТ-активистами, полицейские увидели радужные флаги и стали хватать всех без разбора. Был задержан Ростислав Чеботарев, который нес плакат "Ни в какой эксплуатации нет необходимости – становись веганом". Тверской суд Москвы оштрафовал его на 15 тысяч рублей за "пропаганду вегетарианства и нетрадиционной ориентации".

Это курьез, но происходят и настоящие столкновения. 1 октября в Петербурге группа неонацистов, разыскивавших молодого человека, помочившегося на могилу Дмитрия Боровикова, напала на веганский рестобар Animals и устроила там погром. В одного из посетителей выстрели из ракетницы, несколько человек получили травмы. Средства на ремонт бара собирали методом краудфандинга. С этой истории мы начинаем разговор с одним из ветеранов веганского движения в Петербурге Дмитрием Корецким, называющего себя Дмитрием Вегановым.

– Странно, что нападение фашистов на веганское кафе почти не получило огласки по желанию владельцев пострадавшего заведения. Мне кажется, к таким случаям надо привлекать как можно больше внимания. Возможно, мы не знаем и о других нападениях такого рода. Часто ли такие конфликты происходят и в чем причина?

Основа веганского движения – это отношение к животным не как к вещам, а как к личностям

​– Такого в России ни разу не было. В прошлом году грузинские неонацисты напали на веганское кафе в Тбилиси. Вот там был более ярый пример ненависти к веганам, они не только закидали посетителей колбасой, но и кричали расистские лозунги против работников кафе, многие из которых были из России. Я знаю достаточно подробно эту историю, так как был в Тбилиси после этого события... Как там, так и здесь, среди представителей антифашистского движения огромное количество веганов и вегетарианцев. Это смешно, но и среди неонацистов и националистов встречаются веганы и вегетарианцы (возможно, они ведутся на миф о том, что Гитлер был вегетарианцем, но это не так). Поэтому, если копнуть глубже, то данная конкретная ситуация в Петербурге связана именно с конфликтом фашистов и антифашистов, а не веганов и неонацистов.

– Верно ли, что вегетарианство – это просто диета, ни к чему не обязывающая, а веганство – стиль жизни и, возможно, даже нечто, напоминающее религию?

Не каждый, кто придерживается диеты веганов, – веган, но каждый веган придерживается диеты веганов

​– Изначально вегетарианство, так же как и веганство – это определенная идеология, а не просто диета. Во времена расцвета вегетарианских обществ в Российской империи вегетарианская идеология была плотно связана с духовным ростом, стремлением к гармонии с природой, религиозностью и ненасильственным отношением к животным. Для примера достаточно вспомнить Толстого. Но даже в те времена, еще до изобретения термина "веган" (в 1944 году), вегетарианцы уже задумывались о других вопросах безубойного образа жизни, например, статья 1912 года. Со временем любое движение развивается, то же произошло и с вегетарианством. Веганство стало более строгой формой вегетарианства, с полным исключением насилия над животными и без примеси какой-либо эзотерики, религиозности. То есть основа веганского движения сейчас – это этичное отношение к животным, признание за ними внутренней ценности, то есть отношение к животным не как к вещам, а фактически как к личностям. Но сейчас что вегетарианство, что веганство для значительной части общества связаны именно с диетой. И это достаточно легко объяснить. Сторонники этих идей показывают, как можно жить без убийства и эксплуатации животных и что подобный образ жизни абсолютно безвреден. Демонстрация этого проходит через демонстрацию питания. Я обычно, чтобы избежать путаницы, стараюсь говорить не “веганская диета”, а “диета веганов”. А чтобы разделить различного рода “кулинаров” и приверженцев диеты веганов ради ЗОЖ говорю: “Не каждый, кто придерживается диеты веганов, – веган, но каждый веган придерживается диеты веганов”.

– Среди моих знакомых становится все больше вегетарианцев и веганов. В последние годы в Европе и Америке новые рестораны и магазины для них открываются на каждом шагу, а в меню обычных ресторанов появляется все больше немясных блюд. Это стремительный скачок, который произошел буквально за 5–10 лет. Как это объяснить? Это просто мода, которая может пройти, или нечто более глубокое?

– Здесь нет какого-то одного фактора, я бы выделили сразу несколько.

Главным, на мой взгляд, все же стало развитие интернета и социальных сетей. Раньше мы устраивали акции, раздавали листовки, ориентировались сильно на СМИ. Или, например, после создания или перевода каких-нибудь роликов, фильмов записывали их на диски и раздавали людям, чтобы те, посмотрев, передавали другим. Сейчас такая передача информации делается в один клик мышкой, и не нужно тратить деньги на болванки и время на их нарезание и раздачу.

“Зожники” являются основными покупателями вегетарианских магазинов

Параллельно развитию соцсетей и ютуба развивались и зоозащитные, веганские организации и движения. Они проводили расследования на фермах и делали информацию о том, как живут животные и как их убивают, доступной для всех. Более того, результаты подобных расследований попадали в крупнейшие западные СМИ.

Еще один важный фактор – это “зожники” и информация ООН, ВОЗ о вреде мяса и влиянии животноводства на окружающую среду, которая была озвучена даже по федеральным СМИ. Именно “зожники” являются основными покупателями вегетарианских магазинов, т. к. там полезные для здоровья продукты, и потому что сбалансированная диета веганов реально помогает улучшить здоровье.

– Россия катастрофически отстает от Европы во всем, что касается прав животных. Само это словосочетание вызывает у многих обывателей ярость. Есть ли очевидные успехи у вашего движения?

– В Европе развиты институты демократии и есть возможность лоббировать интересы различных групп, поэтому есть и сильные экологические партии, через которые проводятся зоозащитные законы. Недавно в Финляндии даже появилась партия за права животных.

На замену мясу с животноводческих ферм придет так называемое "чистое мясо"

У нас... даже и говорить не надо, как и кем принимаются законы по тем или иным вопросам. Поэтому в основном мы вынуждены действовать на низовом уровне. Но есть местами и успехи. Например, 21 октября Центру защиты прав животных "Вита" удалось сделать концерт за права животных прямо у стен Кремля. "Голоса за животных" в Санкт-Петербурге через комитет по природопользованию выпустил плакаты против фотобизнеса, а до этого была подобная социальная реклама. Ну и стоит упомянуть борьбу за закон “Об ответственном обращении с животными", который так пока и не приняли.

Если говорить о не связанных с законодательством вещах, то “веганский” рынок развивается достаточно бодро, несколько раз в год в Петербурге проходят веган-фесты, в Москве вообще каждый месяц проходит вегетарианский “вегмарт”. Все это позволяет развиваться этичному бизнесу, появляется много новых производителей, кафе, магазинов, ресторанов.

– Что вас сейчас заботит больше всего и какие у вас первоочередные задачи?

– Говорить за все движение я очевидно не могу. Потому что у разных организаций и небольших активистских групп есть свои приоритетные задачи и направления. Но все же выделю необходимость рассмотрения и принятия закона “Об ответственном обращении с животными". Мои приоритетные направления – это "Веган-фест" и проект с очками виртуальной реальности “Их глазами”.

– Павел Дуров советует "всем, кто занимается созиданием", отказаться от семи вещей: алкоголя, любого мяса, таблеток и любых продуктов фармацевтики, никотина, кофе и чая, фастфуда, а также телевидения и его аналогов. Вы согласны с его рекомендациями?

Все животные, которых мы едим и эксплуатируем, испытывают боль и обладают когнитивными способностями

– Многие восприняли их как крайне категоричные заявления, но я думаю, что это не так. Например, фармацевтика. Никто не будет отказываться от реально жизненно важных препаратов. Фармацевтика реально спасает жизни, хоть и фармкорпорации (как, впрочем, и любые корпорации) заточены на продажи и рост прибыли. Если говорить с позиции вегана, то 6 из 7 пунктов – это личный выбор каждого (пить – не пить, смотреть – не смотреть). А вот пункт 2 хорошо бы заменить на “все продукты животного происхождения”, потому что в данном пункте вопрос уже не личного выбора. С моральной точки зрения можно сравнивать его с “не насиловать женщин” или “не заниматься каннибализмом”, или “не поддерживать рабство”. Ведь когда-то люди ели людей, рабы не считались личностями, а у женщин не было совсем никаких прав. Но ситуация меняется, и мы знаем, что все животные, которых мы едим и эксплуатируем, испытывают боль, более того: они обладают когнитивными способностями.

– Как и когда вы сами стали веганом? Были ли у вас из-за этого конфликты в семье?

– Больше 12 лет назад. У меня были знакомые, которые уже были веганами. Я пообщался с ними и через какое-то время понял, что могу спокойно прожить без убийства невинных существ. Конфликтов с семьей особо не было. Поначалу я говорил, что так мне проще избавиться от аллергии (и действительно помогло), потом привыкли.

– Читал, что вы пытаетесь развеять заблуждение о том, что веганство вредит физическому развитию человека. Действительно среди веганов много спортсменов и бодибилдеров?

– Точных цифр не существует. Но есть, например, целое сообщество “Вегетарианская сила”, многие участники которого мастера спорта или кандидаты, и их успехи говорят сами за себя.

– Можно ли говорить о том, что у российских веганов существует общая политическая платформа? Участвуете ли вы в акциях протеста?

– Политической платформы как таковой не существует. Грубо говоря, есть защитники животных – сторонники Путина, есть Навального, есть и националисты, и огромное количество веганов-анархистов или сторонников левых идей. В США, например, по статистике большинство веганов – это либералы. У некоторых веганов есть понимание, что демократические преобразования помогут положению животных. В акциях протеста я участвую.

– Многие люди вашего поколения возлагают надежды на Алексея Навального. Как вы к нему относитесь?

К Навальному отношусь как к охотнику и националисту, то есть негативно

​– Мое поколение – это те, кому за 30! Это поколение давно никому не верит и ничего не ждет. Если речь про поколение ютуба, то за них лучше скажут они сами. Мне нравятся его расследования, изобличающие коррупционеров, но отношусь я к нему лично как к охотнику и националисту, то есть негативно. Единственное, что при Навальном может открыться, – это так называемое окно возможностей, но глобально ничего не изменится. А вообще всем политикам рекомендую послушать Пифагора, вот его цитата как раз о них: "Если они стремятся быть справедливыми в высшей степени, то отнюдь не должны причинять вред и низшим животным. Как убедят они других людей поступать справедливо, если известно, что сами они с ненасытной алчностью пожирают близких человеку созданий? Ведь благодаря общению с нами, одинаковым условиям существования и взаимной привязанности эти животные... связаны с нами братским союзом".

– Возможно ли, что с мясоедением постепенно произойдет то же самое, что и с курением – постепенное вытеснение из сферы приемлемого? Какой, на ваш взгляд, будет ситуация через 15–20 лет?

– Скорее на замену мясу с животноводческих ферм придет так называемое "чистое мясо": стопроцентные аналоги из растительного мяса или мясо из пробирки. Этот процесс уже идет семимильными шагами. Но его нужно ускорять.

– Можно ли вообразить мир, в котором промышленное животноводство и употребление животных продуктов будет запрещено?

– Можно. Би-би-си сняли даже фильм про это. Можно еще вспомнить роман Урсулы Ле Гуин “Обездоленные”, где описано общество, в котором не принято есть животных. Или трогательный ролик с Йохеном Никелем, веганом и актером фильма "Список Шиндлера":