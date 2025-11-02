В Мексике более 20 человек погибли в результате пожара в магазине

В результате пожара в магазине сети Waldo's, который произошел в субботу в городе Эрмосильо на севере Мексики, погибли как минимум 23 человека. Об этом пишет CNN со ссылкой на местные власти.

По данным Красного Креста, погибли двенадцать женщин, пять мужчин, четыре мальчика и две девочки. Еще 11 человек пострадали, среди них есть несовершеннолетние.

"Я распорядился провести тщательное и прозрачное расследование, чтобы выяснить причины происшествия", – сказал губернатор штата Сонора Альфонсо Дурасо.

Генеральный прокурор штата заявил, что причиной большинства смертей, вероятно, стали токсичные газы.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования семьям и близким погибших в результате пожара. Она добавила, что распорядилась направить группы поддержки для оказания помощи семьям жертв и раненым.

Пожар произошел в выходные, когда в Мексике отмечают День мертвых, в рамках которого люди устраивают празднества, чтобы почтить память умерших близких. Власти штата заявили, что отменяют культурные мероприятия, запланированные на воскресенье.