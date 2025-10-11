В Мексике из-за сильных дождей погибли более 20 человек

Из-за проливных дождей в Мексике, которые привели к оползням и наводнениям, погибли как минимум 27 человек, еще несколько человек пропали без вести. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

В штате Идальго погибли 16 человек, повреждены как минимум тысяча домов и школ. В штате Пуэбла в результате оползней погибли по меньшей мере девять человек, еще пять пропали без вести. Власти сообщили о еще двух погибших в штате Веракрус. Дожди также привели к отключению электроэнергии в некоторых муниципалитетах.

Министерство обороны заявило, что направило более 5400 военных для помощи пострадавшим от затопления районам, а также спасательное оборудование и транспортные средства.

