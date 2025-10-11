Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Мексике из-за сильных дождей погибли более 20 человек

Люди идут по затопленной улице в Поса-Рика-де-Идальго, штат Веракрус, Мексика, 10 октября 2025 года
Люди идут по затопленной улице в Поса-Рика-де-Идальго, штат Веракрус, Мексика, 10 октября 2025 года
Слушать
53 сек.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Из-за проливных дождей в Мексике, которые привели к оползням и наводнениям, погибли как минимум 27 человек, еще несколько человек пропали без вести. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Поса-Рика-де-Идальго, Мексика, 10 октября 2025 года
Поса-Рика-де-Идальго, Мексика, 10 октября 2025 года

В штате Идальго погибли 16 человек, повреждены как минимум тысяча домов и школ. В штате Пуэбла в результате оползней погибли по меньшей мере девять человек, еще пять пропали без вести. Власти сообщили о еще двух погибших в штате Веракрус. Дожди также привели к отключению электроэнергии в некоторых муниципалитетах.

Поса-Рика-де-Идальго, Мексика, 10 октября 2025 года
Поса-Рика-де-Идальго, Мексика, 10 октября 2025 года

Министерство обороны заявило, что направило более 5400 военных для помощи пострадавшим от затопления районам, а также спасательное оборудование и транспортные средства.

Больше новостей Радио Свобода:

Удары по регионам
Embed
Удары по регионам

No media source currently available

0:00 0:22:19 0:00

Удары по регионам

Белгород без света


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG