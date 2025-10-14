Ссылки для упрощенного доступа

В Мексике из-за сильных дождей погибли более 60 человек

Наводнение в результате сильных дождей в Мексике, 12 октября 2025 года
Из-за проливных дождей в Мексике, которые на прошлой неделе привели к оползням и наводнениям, погибли как минимум 64 человека, еще 65 пропали без вести. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Больше всего пострадали штаты Идальго и Веракрус: в Веракрусе зарегистрировано 29 погибших и 18 пропавших без вести, а в Идальго – 21 погибший и 43 пропавших без вести. По данным президента Мексики Клаудии Шейнбаум, пострадали около 100 тысяч домов.

Власти направили тысячи военнослужащих для оказания помощи в эвакуации, уборке и мониторинге наиболее пострадавших районов. Вертолеты доставляли продовольствие и воду в 200 населенных пунктов, которые оказались отрезанными.

Армия РФ получила новый приказ
Война с НАТО в "нулевой фазе"


