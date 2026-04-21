В Мексике жертвой стрельбы у пирамид стала туристка из Канады

В Мексике результате стрельбы у одной из древних пирамид Теотиуакана - это одна из самых известных достопримечательностей страны - погиба туристка из Канады, среди раненых есть гражданин России. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.

Нападавший открыл стрельбу по группе туристов из разных стран, забравшись на одну из пирамид. Видео с места событий публикует AP. Впоследствии стрелявший покончил с собой, его мотивы пока не известны.

По последним данным, ранены 13 человек, среди которых, кроме мексиканцев, также колумбийцы, канадец и россиянин.

Археологическая зона Теотиуакан находится в пригороде Мехико. Это древний город-государство, расцвет которого пришёлся на первые века нашей эры. Одни из главных построек Теотиуакана - так называемые пирамида Солнца и пирамида Луны.

Как отмечает Reuters,через семь недель Мексика будет одной из стран, принимающих чемпионата мира по футболу 2026 года. Ожидается, что это событие привлечёт миллионы иностранных туристов.