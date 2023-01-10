В мэрии Екатеринбурга установили барельеф с портретом Ройзмана

В администрации Екатерибурга установили барельеф с портретом бывшего мэра города Евгения Ройзмана, которого российские власти признали "иноагентом", а также обвинили по уголовной статье о дискредитации вооружённых сил России. Об этом сообщает издание "Itʼs My City".
Ройзман занимал дожность мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год. Барельеф с его изображением установлен в галерее мэров города в здании администрации. Сейчас в ней насчитывается 31 портрет. Открытие новых барельефов состоится 11 января, в котором примет участие действующий глава города Алексей Орлов.
- Евгению Ройзману вменяют повторную дискредитацию российской армии. Ранее суд уже трижды штрафовал его по административной статье за дискредитацию вооружённых сил России – на общую сумму в 150 тысяч рублей. Теперь Ройзману грозит до трёх лет лишения свободы. На время следствия суд запретил бывшему мэру Екатеринбурга пользоваться интернетом, посещать публичные места и общаться со всеми, кроме адвоката.
- Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Вскоре после этого власти добавили в административный кодекс статью о дискредитации российской армии. За повторную дискредитацию вооружённых сил России в течение года грозит уголовное дело.
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