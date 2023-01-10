В мэрии Екатеринбурга установили барельеф с портретом Ройзмана

В администрации Екатерибурга установили барельеф с портретом бывшего мэра города Евгения Ройзмана, которого российские власти признали "иноагентом", а также обвинили по уголовной статье о дискредитации вооружённых сил России. Об этом сообщает издание "Itʼs My City".

Ройзман занимал дожность мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год. Барельеф с его изображением установлен в галерее мэров города в здании администрации. Сейчас в ней насчитывается 31 портрет. Открытие новых барельефов состоится 11 января, в котором примет участие действующий глава города Алексей Орлов.