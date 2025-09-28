Ссылки для упрощенного доступа

В Мичигане произошла стрельба в мормонской церкви

В американском городе Гранд-Бланк (штат Мичиган), утром 28 сентября произошла стрельба в мормонской церкви Иисуса Христа Святых последних дней. По данным полиции, стрелок убит, угрозы для населения больше нет.

В результате нападения пострадали несколько человек, точное число уточняется. По информации телеканала FOX 2 Detroit, ранения получили от шести до восьми прихожан, их состояние пока неизвестно.

В здании церкви начался пожар.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Гранд-Бланк находится примерно в 105 километрах к северу от Детройта.

Удар по центру Новороссийска
Удар по центру Новороссийска

Удар по центру Новороссийска

В городе введен режим ЧС


