В Мичигане ученик открыл стрельбу в школе. Погибли трое

Три ученика средней школы в городе Оксфорд, штат Мичиган, погибли во вторник в результате стрельбы, которую открыл 15-летний подросток. Ранения получили восемь человек, включая учителя. Подозреваемый задержан полицией.
Как рассказал журналистам заместитель шерифа округа Окленд Майкл Маккейб, стрельба произошла около 13:00 по местному времени. Полицейские и сотрудники служб экстренной помощи оперативно отреагировали на сообщение об инциденте в Оксфорде, который находится примерно в 55 километрах к северу от Детройта.
Подозреваемый в совершении нападения, 15-летний ученик той же школы, был быстро взят под стражу полицейскими и не оказал им сопротивления. Мотивы и имя нападавшего неизвестны. В школе, здание которой было заблокировано сразу после начала стрельбы, идут обыски.
Сообщается, что подозреваемый вёл стрельбу из полуавтоматического пистолета, который ему на прошлой неделе купил отец.
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