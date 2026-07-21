В МИД Индии вызвали дипломата РФ из-за гибели индийских моряков

Индия сообщила во вторник о вызове в министерство иностранных дел страны временного поверенного в делах России Владимира Ладанова - в связи с ракетным ударом по покидавшему украинский порт сухогрузу в Черном море 19 июля. Среди погибших в результате атаки оказались четверо индийских граждан.

Российскому дипломату было сказано, что произошедшее вызывает у Дели "серьёзную обеспокоенность". Ладанову также заявили, что нападения на коммерческие суда и гибель мирных граждан в результате подобных атак "неприемлемы". "Подобные атаки подрывают безопасность и стабильность международной морской торговли", - говорится в заявлении индийского МИД.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя во вторник ситуацию, подчеркнул, что российские военные продолжат наносить удары по судам в Черном море, перевозящие, по его словам, военные грузы для Украины. Одновременно Песков отметил, что российская сторона "продолжает контакты с индийскими партнёрами". "Мы разъясняем нашу позицию", - сказал Песков.

Украина сообщила ранее, что в воскресенье Россия нанесла удар тремя крылатыми ракетами по судну Golden Leo (ходящему под флагом Гвинеи-Бисау и укомплектованному экипажем из Индии и Сирии), в результате чего погибли 10 человек, включая граждан Индии. Судно выходило из порта в Одесской области.

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер отмечал в своём телеграм-канале, что атакованный сухогруз перевозил кукурузу и никак не был связан с военными действиями.

Минобороны России 19 июля отчиталось об ударах по двум украинским балкерам, перевозившим военные грузы, на рейде порта Одессы, а также об атаке севернее острова Змеиный на балкер и сухогруз, с которых ВСУ запускали ударные БПЛА и безэкипажные катера. 20 июля ведомство сообщило, что российские военные поразили три морских судна - балкеры и сухогруз, которые доставляли грузы для ВСУ в порт Черноморск. Также отмечалось, что в порту Одессы беспилотники поразили два сухогруза во время разгрузки военных грузов.

Украинские военные каждую ночь наносят удары по российским судам в Азовском море. Число поражённой техники уже превысило, по данным украинских военных, 150. При этом подчёркивается, что суда не топят, а лишают маневренности, чтобы они не могли выполнять свои функции, в частности по снабжению топливом аннексированного Крыма.

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