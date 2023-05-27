В МИД России назвали условия "мира": Украина должна перестать сражаться

Замглавы МИД России Михаил Галузин перечислил как минимум шесть условий для прекращения войны с Украиной. Одно из них – Украина должна "прекратить боевые действия". Об этом он заявил в интервью ТАСС, которое будет опубликовано сегодня.

По словам Галузина, помимо отказа от сопротивления, для "урегулирования" Украина должна отказаться от поставок западного вооружения. Для достижения "всеобъемлющего, справедливого и прочного" мира Украина должна отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз, признать "новые территориальные реалии", а также признать русский язык государственным и соблюдать основные права человека, в том числе право на свободу вероисповедания.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что единственным условием для завершения войны является вывод российских войск из Украины.