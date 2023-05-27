В МИД России назвали условия "мира": Украина должна перестать сражаться

Замглавы МИД России Михаил Галузин перечислил как минимум шесть условий для прекращения войны с Украиной. Одно из них – Украина должна "прекратить боевые действия". Об этом он заявил в интервью ТАСС, которое будет опубликовано сегодня.
По словам Галузина, помимо отказа от сопротивления, для "урегулирования" Украина должна отказаться от поставок западного вооружения. Для достижения "всеобъемлющего, справедливого и прочного" мира Украина должна отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз, признать "новые территориальные реалии", а также признать русский язык государственным и соблюдать основные права человека, в том числе право на свободу вероисповедания.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что единственным условием для завершения войны является вывод российских войск из Украины.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к концу мая 2023 года в результате боевых действий погибли 8895 мирных жителей, 15 117 получили ранения. Эти данные могут быть неполными.
- По подсчётам Киевской школы экономики, за год войны в Украине разрушено или повреждено более 150 тысяч домов, свыше 25 тысяч километров дорог, 344 моста (часть из них уже восстановлена), несколько тысяч детских садов, школ, больниц и музеев. Также уничтожено и повреждено более 200 тысяч личных автомобилей и более 16 тысяч единиц общественного транспорта. Общий ущерб в докладе оценивается в 144 миллиарда долларов.
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