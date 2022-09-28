Суд в Минске приговорил бывшую журналистку белорусской государственной телерадиокомпании БТ Ксению Луцкину к восьми годам колонии. Она признана виновной в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, сообщает государственное агентство БЕЛТА.
В 2020 году Ксения Луцкина вошла в Координационный совет оппозиции, где возглавила группу информационного обеспечения. Следствие утверждает, что Луцкина готовила и редактировала тексты заявлений, публичных выступлений и публикаций от имени Координационного совета. Также сообщается, что Луцкина планировала создать независимый телеканал, в чём обвинение увидело попытку "расколоть общество".
В своём последнем слове Луцкина просила суд о милосердии, гуманности и возможности вернуться домой к сыну, а также сообщила о необходимости лечения. Ранее её отец рассказывал, что за время нахождения в СИЗО у неё начала увеличиваться одна из неудаленных опухолей в головном мозге.
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