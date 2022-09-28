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Бывшую журналистку Белорусского телевидения приговорили к 8 годам колонии

Ксения Луцкина

Суд в Минске приговорил бывшую журналистку белорусской государственной телерадиокомпании БТ Ксению Луцкину к восьми годам колонии. Она признана виновной в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, сообщает государственное агентство БЕЛТА.

В 2020 году Ксения Луцкина вошла в Координационный совет оппозиции, где возглавила группу информационного обеспечения. Следствие утверждает, что Луцкина готовила и редактировала тексты заявлений, публичных выступлений и публикаций от имени Координационного совета. Также сообщается, что Луцкина планировала создать независимый телеканал, в чём обвинение увидело попытку "расколоть общество".

В своём последнем слове Луцкина просила суд о милосердии, гуманности и возможности вернуться домой к сыну, а также сообщила о необходимости лечения. Ранее её отец рассказывал, что за время нахождения в СИЗО у неё начала увеличиваться одна из неудаленных опухолей в головном мозге.

  • После массовых протестов 2020 года в Беларуси, связанных с недовольством результатами президентских выборов, правительство Лукашенко начало жёсткие репрессии против несогласных. По данным МВД Беларуси, с августа по ноябрь 2020 года было задержано более 13 тысяч человек.
  • Согласно докладу Верховного комиссара по правам человека ООН, подтверждены факты пыток и изнасилования задержанных, применения различных форм насилия и психологического давления. Правозащитный центр "Весна" сообщает более чем о пяти тысячах уголовных дел, заведённых в связи с протестами.
  • По состоянию на 5 июля 2022 года в белорусских тюрьмах находится 1231 политический заключённый. Среди них – политики, журналисты, правозащитники и гражданские активисты.

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