На журналиста RFE/RL в Беларуси Кузнечика завели уголовное дело

Журналиста белорусской службы Радио Свобода Андрея Кузнечика задержали в СИЗО. Его родственники сообщили, что в отношении Кузнечика возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Радыё Свабода.

По какой статье преследуют журналиста, его родственникам не сказали. 23 декабря власти Беларуси признали экстремистским сайт национальной службы Радио Свобода.

Кузнечика почти месяц назад задержали агенты белорусских служб безопасности. За день до задержания журналист попросил Арамаиса Миракяна опубликовать текст о том, почему он не захотел уезжать из Беларуси, если на Кузнечика заведут уголовное дело. Сегодня послание было опубликовано.

В нем журналист говорит, что прожил в Беларуси большую часть своей жизни. По его словам, он лучше отсидит "придуманный" срок, чем навсегда покинет родную страну.

Кузнечика трижды арестовывали в общей сложности на 30 дней. В первый раз его признали виновным в мелком хулиганстве. Однако по окончании срока журналиста не выпустили из СИЗО, а снова задержали.

Ранее президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) Джейми Флай заявил, что Кузнечика фактически держат в заложниках. "Андрею должно быть позволено незамедлительно вернуться к его семье. Журналистика не преступление", – сказал Флай.

Пока Кузнечик находился в СИЗО, белорусский суд признал экстремистскими каналы Белорусской службы Радио Свобода в Telegram и YouTube. 23 декабря стало известно, что и само издание также признали экстремистским.

Белорусских журналистов RFE/RL преследуют с лета 2020 года. Тогда издание активно освещало подготовку и проведение президентских выборов. В августе прошлого года журналисты RFE/RL были лишены аккредитации для работы в Беларуси. Сайт белорусской службы Радио Свобода также был заблокирован.