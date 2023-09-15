В мире проходят массовые акции протеста против ископаемого топлива

Десятки тысяч экоактивистов из разных стран начали акции протеста против ископаемого топлива, сжигание которого ускоряет потепление климата.

Протесты, инициированные преимущественно молодёжными климатическими группами, пройдут с 15 по 17 сентября. Экоактивисты требуют от властей отказаться от участия в проектах по добыче ископаемого топлива, инвестировать в развитие местной возобновляемой энергетики и выплатить компенсации сообществам, пострадавшим от климатического кризиса.

В протестах примет участие и движение шведской экоактивистки Греты Тунберг "Пятницы для будущего". Тунберг начала бастовать против недостаточных усилий властей по борьбе с изменением климата пять лет назад, будучи ещё школьницей. Сегодня же стало известно, что Тунберг вскоре предстанет перед судом по обвинению в неповиновении полиции во время июльского протеста. Ей грозит полгода лишения свободы.

За неделю до глобальной климатической забастовки ООН отметила, что страны значительно отстают от плана по ограничению потепления климата на 1,5°С, который был согласован в 2015 году. С тех пор планета нагрелась уже как минимум на 1,1°С.

Лето 2023 года стало самым жарким в истории наблюдений: температурные рекорды бились один за другим. Метеорологи ООН связывают рекордную жару с антропогенным изменением климата и началом Эль-Ниньо – повышения температуры экваториальных вод Тихого океана.

Высокие температуры приводят к гибели людей и животных, уничтожению растений, а также способствует распространению засух и лесных пожаров.