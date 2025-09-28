В Молдове проходят парламентские выборы

В Молдове 28 сентября проходят парламентские выборы, исход которых во многом определит дальнейшее направление развития страны и её европейский курс.

Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени и будут работать до 21:00. Всего в стране функционируют 1973 избирательных участка, включая 12 — для жителей Приднестровского региона. Граждане Молдовы могут в онлайн-режиме проверить, на каком участке они зарегистрированы для голосования.

В выборах участвуют 14 политических партий, четыре избирательных блока и четыре независимых кандидата. Основная борьба, по прогнозам, развернётся между правящей партией "Действие и солидарность" (PAS) и пророссийским Патриотическим блоком, в который входят социалисты, коммунисты, партия "Сердце Молдовы" и партия "Будущее Молдовы".

Действующий президент страны Майя Санду утром уже отдала свой голос на избирательном участке в Кишинёве. Глава государства призвала граждан активно участвовать в голосовании и защищать демократию страны. "Молдова, наш общий дом, находится в опасности, и сейчас важен каждый из вас. Вы можете спасти её своим голосом", — заявила Санду.

Парламентские выборы 28 сентября рассматриваются как ключевой момент для будущего Молдовы, которая является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Правящая проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS), возглавляемая Санду, удерживает парламентское большинство с 2021 года. Однако, согласно опросам, PAS может утратить это преимущество. Необходимость формирования коалиционного правительства осложнит достижение цели PAS добиться интеграции Молдовы в ЕС к 2030 году, отмечают аналитики.

Накануне выборов Майя Санду обратилась к гражданам с призывом поддержать проевропейские силы, подчеркнув, что Россия вкладывает значительные средства, чтобы привести к власти своих сторонников. По её словам, Москва тратит "сотни миллионов долларов", пытаясь купить голоса молдавских избирателей. Санду также предупредила, что в случае победы пророссийских сил Молдова рискует оказаться оторванной от Европы и может стать плацдармом для российских операций в Одесской области.

Россия, в свою очередь, заявляет, что не вмешивается во внутренние дела других государств.



