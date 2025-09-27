Избирательная комиссия Молдовы отстранила пророссийскую партию Moldova Mare (Великая Молдова) от участия в парламентских выборах в воскресенье из-за подозрений в незаконном финансировании. Это уже вторая пророссийская партия, отстранённая накануне выборов. Центральная избирательная комиссия заявила, что Moldova Mare использовала незаконные источники финансирования и иностранные средства, о чём сообщили полиция, службы безопасности и разведка.

Избирательная комиссия установила, что партия использовала неучтённые финансовые ресурсы и, возможно, раздавала деньги избирателям, чтобы повлиять на результат голосования. Власти также подозревают, что партия действовала как преемник ранее запрещённой партии "Шор", основанной пророссийским беглым бизнесменом Иланом Шором, который проживает в Москве.

Лидер партии Moldova Mare, бывший прокурор Виктория Фуртунэ назвала решение ЦИК Молдовы предвзятым и заявила о намерении его обжаловать, сообщает агентство Moldpress. Фуртунэ включена в санкционный список ЕС за поддержку, которую её партии оказывает Илан Шор.

Другая пророссийская партия, "Сердце Молдовы", входящая в состав пророссийского "Патриотического блока", была отстранена от участия в выборах на прошлой неделе.

Парламентские выборы, которые пройдут 28 сентября, рассматриваются как ключевой момент для будущего Молдовы — страны-кандидата на вступление в ЕС. Правящая проевропейская Партия действия и солидарности (PAS), возглавляемая президентом Майей Санду, удерживает парламентское большинство с 2021 года. Однако опросы показывают, что PAS может потерять это большинство, поскольку оппозиционные партии пытаются привлечь избирателей, обеспокоенных ростом цен, бедностью и замедлением экономики. Необходимость формирования коалиционного правительства может осложнить усилия PAS по вступлению Молдовы в ЕС к 2030 году, отмечают аналитики.

Президент Республики Молдова Майя Санду в преддверии выборов обратилась к избирателям с призывом поддержать проевропейские силы, отметив, что Россия вкладывает большие средства для того, чтобы привести к власти своих ставленников. Как заявила Санду, Москва тратит "сотни миллионов долларов", пытаясь купить голоса молдавских граждан. Она также отметила, что в случае победы пророссийских сил Молодова окажется оторванной от Европы и может стать плацдармом для российских операций в Одесской области Украины.

Россия заявляет, что не вмешивается во внутренние дела других стран.



