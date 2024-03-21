В московском ДЭГ рекордно победил Путин и проиграл – Даванков

Москва стала единственным регионом, в котором разница между числом физических и электронных голосов на президентских выборах стала рекордной одновременно для Владимира Путина и Владислава Даванкова от "Новых людей" – но с противоположным знаком. Это следует из инфографики, которую опубликовал электоральный эксперт Роман Удот.

В Москве Путин получил 89,1% электронных голосов, что на 12,3 процентных пункта больше, чем бумажных. Даванков набрал 4,4% электронных голосов, что на 6,9 процентных пункта меньше, чем бумажных. Оба значения стали максимальными среди регионов, в которых проходило дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

В среднем же по России в ДЭГ Путин набирал на 2,9 процентных пункта больше, чем на бумаге, а Даванков – на 0,61 процентного пункта, вычислил "Коммерсантъ". Николай Харитонов от КПРФ в ДЭГ почти везде набирал меньше, чем на физических участках, а Леонид Слуцкий от ЛДПР – одинаково.

Эксперт, с которым поговорил "Коммерсантъ", считает такие результаты следствием недоверия избирателей к ДЭГ (в основном, электората КПРФ и оппозиционно настроенных россиян) и "корпоративной мобилизации". Под последней он вероятно понимает случаи административного принуждения избирателей к голосованию, которые противоречат Конституции и российским законам о выборах.

Независимые эксперты и оппозиционные кандидаты критиковали использование ДЭГ в Москве, в частности на выборах в Московскую городскую думу в 2019 году, где эта технология применялась впервые, а затем на выборах в Госдуму в 2021 году.

Они указывали на полную непрозрачность голосования, а также приводили аргументы в пользу того, что его результаты могли быть подтасованы. Власти и избирательные комиссии отвергали все такие утверждения и заявляли, что оппозиционные кандидаты получают меньше электронных голосов, чем физических, только потому, что сами призывают своих сторонников не пользоваться ДЭГ.