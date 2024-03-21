ЦИК объявил официальные итоги выборов президента России

Центризбирком России официально объявил итоги президентских выборов, победителем которых стал Владимир Путин. Он набрал 87,28% голосов. За него проголосовали более 76 миллионов человек.

Николай Харитонов из КПРФ получил чуть больше 4% голосов. За Владислава Даванкова из партии "Новые люди" проголосовали меньше 4% избирателей, а за Леонида Слуцкого из ЛДПР — чуть больше 3%.

Даванков обошёл Путина в 15 европейских странах, включая Сербию и Чехию, Аргентине, Парагвае и Израиле.

Независимые антивоенные кандидаты, которым было необходимо представить в ЦИК подписи для своего выдвижения, к выборам допущены не были.

Страны Запада и международные наблюдатели ранее заявили, что выборы президента России были несвободными и нечестными. Результаты выборов, проведённых российскими властями на оккупированных территориях Украины и аннексированном Крыму признаваться США, Евросоюзом и рядом других стран не будут.

Движение в защиту прав избирателей "Голос" назвало выборы "имитацией" из-за того, что никто из реальных оппонентов Путина не был к ним допущен. Также "Голос" фиксировал нарушения проведения голосования во многих регионах России. Движение сообщало о "карусельном" голосовании (когда один избиратель голосует последовательно на нескольких участках), вбросах бюллетеней и фальсификации данных в итоговых протоколах.

По утверждениям "Важных историй", основанных на математических подсчётах, почти 22 миллиона голосов, полученных Путиным на президентских выборах, были сфальсифицированы.

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