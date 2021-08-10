В Москве хотят сделать оплату проезда в автобусе лицом

Московская мэрия продолжает накапливать персональные данные москвичей. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы добавит в приложение "Московский транспорт" функцию биометрического распознавания для оплаты проезда в общественном транспорте по лицу. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на тендер, размещённый на сайте госзакупок.

Сумма контракта составила более 329 миллионов рублей. Работы по этому проекту выполнит компания "Интеллектуальные социальные системы" бывшего комиссара прокремлёвского движения "Наши" Дмитрия Коха.

Согласно описанию закупки, в приложение "Московский транспорт" можно будет загрузить свою фотографию, c помощью которой сервис сформирует слепок лица пользователя и привяжет к нему банковскую карту для оплаты проезда.

В Центре организации дорожного движения сообщили, что "благодаря этой функции у пассажиров появится полностью бесконтактный способ оплаты проезда по технологии распознавания лиц в городском транспорте". В ЦОДД подчеркнули, что биометрические данные пользователей хранятся в защищенном контуре, доступа к которым ни у кого нет, а платежные данные хранят банки.

Как отмечают эксперты, чтобы проект работал, в автобусах придется заменить все камеры, а также применить новейшие способы защиты личных данных от утечек. Кроме того, биометрия приведет к кратному росту трафика, и понадобятся сети 5G.

В конце июля Московский метрополитен начал тестировать на пассажирах систему оплаты проезда через систему распознавания лиц. В эксперименте участвует одна тысяча человек.

В январе департамент информационных технологий Москвы разместил закупку по модернизации системы "Централизованное ведение профиля заявителя". В ней будет не только информация о документах, но и данные о фактическом доходе, реальном месте проживания, родственниках, успеваемости детей в школе и домашних животных.

Эксперты опасаются, что на деле в Москве может быть создана почти китайская система данных о гражданах. Многие москвичи будут вынуждены передавать массив данных о себе, чтобы получить льготы. На этом фоне неизбежны утечки.

В декабре в открытых источниках обнаружились данные нескольких сотен тысяч москвичей, переболевшихCOVID-19. В базе, которую обнаружили журналисты, содержатся полное имя заболевших, их адреса проживания и прописки, и вся информация о течении болезни. В некоторых случаях указаны данные паспортов пациентов. Власти города тогда подтвердили факт утечки якобы из-за "человеческого фактора". По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.