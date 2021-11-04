В Москве на 15 суток арестовали художника Фархада Исрафилли-Гельмана

Суд в Москве арестовал на 15 суток художника Фархада Исрафилли-Гельмана, который в прошлом году принимал участие в акции Pussy Riot на Манежной площади. Его признали виновным в неповиновении полиции. Об этом сообщает издание Meduza (признано российскими властями "СМИ - иностранным агентом") со ссылкой на представителей Pussy Riot.

Исрафилли-Гельмана задержали в ночь на 4 ноября в Москве. Полицейские составили на него протокол за то, что он якобы не представился и не показал по их требованию документы, а потом отказался ехать с ними в отдел. Художник провёл ночь в полиции.

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28 ноября 2020 года Рита Флорес, Мария Алёхина и художник Фархад Исрафилли-Гельман провели возле Кремля акцию против полицейского насилия под названием "Осторожно, хрупкое!". Активистки примотали художника, одетого в форму сотрудника ОМОН, скотчем к столбу. Алёхина и Флорес были при этом одеты в стилизованные под русские народные костюмы, платья и кокошники.