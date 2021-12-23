"Один из немногих праведников". Соцсети на смерть Дмитрия Зимина

22 декабря ушел из жизни Дмитрий Зимин, основатель компании "Билайн" и крупнейший филантроп, поддерживавший с помощью своих фондов фундаментальную науку и издание научно-популярной литературы.

Юля Фридман

Умер Дмитрий Борисович Зимин, основатель фонда "Династия".

Просветитель здорового человека. У него почти получилось.

Роман Баданин

Умер очень важный для России человек. Точно более важный, чем 100 процентов персонажей, показываемых по российскому ТВ. Соболезную Борис Зимин и всем родным и близким. Вы и так знаете, как много ваш отец сделал для своей страны. Это наверное должно облегчить тяжесть вашей потери.

Сергей Пархоменко

Величайший филантроп России. Человек необыкновенного, уникального благородства и доброты. Совершенно бессстрашный.

Наталья Геворкян

Прекрасного человека и гражданина не стало. Пусть будет легким его путь. О нем еще многое будет написано, уверена. Но сейчас хочется помолчать. Boris Zimin, обнимаю вас. Всем близким мои соболезнования.

Виктор Шендерович

Умер Дмитрий Борисович Зимин.

Один из немногих праведников, ради которых стоило не предавать огню этот содом...

Огромная, честная, великолепная жизнь, светлая память.

Михаил Фишман

Глубокое почтение и бесконечная благодарность Дмитрию Борисовичу Зимину. Огромное сочувствие его родным и близким. И всем нам. Всем нам.

Имя Дмитрия Зимина часть россиян узнала в связи с тем, какую роль он сыграл в спасении Алексея Навального.

Андрей Волна

Просто он человека спас.

Запомнится этим. Не самой большой в мире яхтой. Я вообще не знаю, была ли она у него. Нет, наверное. Хотя полное право имел. Запомнится не самым большим дворцом в мире. Хотя мог бы построить. Или поместьем там каким мог запомниться. Но нет. Не соседством с голливудскими звёздами он прославился. Нет, не этим.

Просто он человека спас.

Не вывези он на пару со своим сыном – Борисом Зиминым – Алексея из Омска, не оплати Фонд Зиминых тот самолёт, вряд ли был бы жив сегодня Алексей. Как человек, знакомый не понаслышке с медицинской картой А. Навального, смею с достаточной степенью уверенности говорить об этом.

Но те, кто занимается в России научной, издательской и просветительской деятельностью - да и просто те, кто много читает - знали Дмитрия Зимина намного дольше и в другом качестве - и пишут теперь о том, насколько он был незаменимым.

Екатерина Шульман

Человечество часто его разочаровывало (это оно умеет), но в прогресс он верил крепко

Мы все, живущие чтением и письмом, знали его, разумеется, по Книжным проектам Дмитрия Зимина и по премии Просветитель. Я с ним участвовала в одной закрытой дискуссии (помнится, модератором был Alexander Gavrilov). Человечество часто его разочаровывало (это оно умеет), но в прогресс он верил крепко. Но какая судьба! Быть причастным ко всему лучшему, что происходило в России последние сорок лет, от мобильной связи до просвещения, быть соавтором и нашего коммуникационного взрыва, и нашего интеллектуального ренессанса. Такое никуда не девается, тверже металлов и выше пирамид, а только прорастает сквозь всё наносное, всё преодолевая и всё делая собой: ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, и времени полет его не сокрушит.

Дмитрий Пиликин

Мне посчастливилось проработать 7 лет в одном из проектов Фонда "Династия" и я получил редкую возможность увидеть его лично. Два прилагательных в его инициативах - "Благотворительный" фонд и премия "Просветитель" лучше всего описывают то, чем он занимался и то, что он реально успел сделать для страны где он родился и вырос, чтобы дать шанс будущему. И это будущее заключено в людях, которые свободно мыслят и видят поверх барьеров. Светлая память

Константин Сонин

Никого не было похожего на него в последние десятилетия

Я не знаю, больше ли всех он потратил денег на образование и просветительство. Может, кто-то в истории России и больше. Может, и нет. Но определенно - никто и никогда в истории России не думал об этом так структурно, не подавал пример и не создавал образец, как Зимин. Никого не было похожего на него в последние десятилетия - и это будет счастье, если появится кто-то, кто сделает жизнь с него.

Ася Казанцева

Дмитрий Борисович Зимин был человеком, благодаря которому Россия была свободной — интеллектуально. В девяностые научно-популярная литература практически исчезла, а благодаря его фонду «Династия» она возродилась. Сначала фонд поддерживал перевод лучших западных книг, а потом учредил премию «Просветитель», без которой едва ли был возможен расцвет научно-популярной литературы, написанной на русском языке, потому что премия и ежегодный хоровод событий вокруг нее были стержнем всей околокнижной культурной жизни. Присмотритесь, добрая половина научпопа на вашей книжной полке напрямую связана с усилиями Зимина, и вторая половина связана с ними косвенно, за счет появления среды. Это не единственная крутая вещь, которую он сделал, просто самая очевидная для меня.

Добрая половина научпопа на вашей книжной полке напрямую связана с усилиями Зимина, и вторая половина связана с ними косвенно

Мы были знакомы шапочно, несколько раз разговаривали на его просветительских мероприятиях. Я в основном робела и трепетала. Но, мне кажется, он меня помнил, потому что он вообще всех помнил, и до самого последнего времени сохранял живой, деятельный и активный интерес к миру. Мало кто сможет так много, как Зимин, сделать для общества, но стоит стремиться к тому, чтобы перенять у него хотя бы эту способность, неугасающее любопытство. Кажется, с ней здорово.

Константин Мильчин

Вкратце перечислим основные заслуги скончавшегося сегодня Дмитрия Борисовича Зимина. Придуманная им премия «Просветитель» сделала знание модным, а несущих его превратила из нищих фриков в поп-фигуры с внушительной паствой. Это был достаточно долгий и сложный процесс. Секрет успеха относительно прост: в таком деле а) нельзя останавливаться и б) за полем нужно ухаживать не только в момент посева и жатвы, а весь год. «Просветитель» не останавливался, а, наоборот, с каждым годом расширялся номинациями и сопутствующими мероприятиями. Спорное для одних решение жюри нечетного года искупалось выбором года четного. И «Просветитель» своих победителей и финалистов не бросал, рассылал по библиотекам книги, возил с лекционными турами, охотно участвовал в фестивалях и ярмарках, возделывал делянку круглогодично. Да, это делал не лично Зимин. Но он нашел тех, кто обеспечивал постоянную работу просветительского механизма и сам гарантировал ее бесперебойность.

Демьян Кудрявцев

К сожалению, эта ниша, которую занимал, эту роль, которую играл Дмитрий Борисович в нашем обществе - невосполнима, никем не заменима сегодня, хотя существует много богатых и системно мыслящих людей, с радостью теоретически готовых содействовать просвещению и наукам. Но Дмитрий Зимин, как и покойный Илья Сегалович понимал и принимал то, что очень трудно принять и воплотить в России сегодня: независимая научная мысль в современном мире открытых границ не может полноценно развиваться без личных, общественных религиозных, и в конечном счёте — политических свобод. Готовность не требовать от поощряемых научной, политической и даже человеческой лояльности — важнейшее условие существования подлинного благотворительного проекта — не приветствуется государством, которое в настроении и в силах навязать свою волю любому действующему предпринимателю и корпорации.

Отсутствие этого голоса, нехватка этого типа действия будет ощущаться нами много лет

Предприниматели же в силу (вынужденной или добровольной) эмиграции свободные от такого давления, считают наиболее эффективным тратить силы и средства на утверждение и распространение свободных политических взглядов, что конечно чрезвычайно важно и полезно, но быстро приводит их к межвидовому и внутривидовому противостоянию, съедающему авторитет и искажающему картину.

Но отсутствие этого голоса, нехватка этого типа действия будет ощущаться нами много лет с такой же силой, с какой ощущалось его присутствие. И, возможно, я надеюсь, сделает нас (некоторых, кого-то, хоть кого-нибудь, меня) лучше.

Владимир Милов

RIP Дмитрий Зимин. Великий русский человек. Всегда помогал понять, что не всё потеряно, и Россия ещё вернётся.

Александр Кынев

Это был колосс, без которого мы бы за эти годы потеряли много, много больше

Светлая память Дмитрию Борисовичу. Мало кто за эти годы сделал столько, как он, для сохранения в России очагов гражданского общества и гражданского достоинства. Это был колосс, без которого мы бы за эти годы потеряли много, много больше. Человек, который многих спасал и защищал. При этом скромный, интеллигентный, никогда ни на кого не давивший, но одновременно бесстрашный и веривший в возможность существования иной России, России достоинства и прав человека.

Невосполнимая и во многом роковая утрата

Майкл Наки

Зимин – пример как раз того человека, каким все должны стремиться быть. Инноватор, филантроп, борец. Несмотря на возможность просто безбедно существовать и наслаждаться жизнью после того, как он создал Билайн, Зимин активно начал заниматься благотворительностью и просвещением. Причём его эмпатия и желание помогать прекрасно сочетались с твёрдым моральным стержнем. Наверное, будь он сильно моложе, его бы обвинили в юношеском максимализме, потому что его оценка пропагандистов, авторитарного лидера и путинской вертикали была весьма однозначна и непоколебима, и он прикладывал неимоверные усилия, чтобы страна вновь встала на путь нормальности.

Выдающиеся заслуги Дмитрия Зимина отмечают не только либеральные комментаторы.

Павел Пряников

Зимин всю жизнь занимался прикладной наукой в области связи. Стал одним из немногих долларовых миллиардеров в России, кто пришёл к богатству не через комсомол, КГБ и охранку, бандитов, фарцовку, чиновничьи откаты, залоговые аукционы и прочие постыдные вещи.

Вырастил из полуразрушенных либертарианским зверинцем научных институтов и заводов сотового оператора «Билайн». Продал свою долю в нём ещё на заре российской державности за $1-1,5 млрд. Ему тогда было 69 лет.

Всю жизнь Зимин жил свято. Всем честным людям в России его будет очень не хватать

Всё правильно и вовремя сделал. В 69 лет две трети средних российских мужчин уже умирает. Зимин прожил ещё 20 лет, и всё это время был самым крупным русским меценатом. Консервативные инвестиции давали ему, по слухам, каждый год до $50 млн., и бОльшую часть этих денег Зимин, согласно старообрядческим традициям, отдавал в Мир. Благотворительным фондам, на премии, научным лабораториям, изданиям.

Всю жизнь Зимин жил свято. Всем честным людям в России его будет очень не хватать. Но память о нём будет жива.

Сергей Марков

Мыслящая, образованная Россия скорбит. Умер один из выдающихся деятелей России. Дмитрий Зимин. Великий человек. Он прожил почти 90 лет и за это время - прожил три жизни. Все три жизни были выдающимися. Все три жизни были во имя прогресса человечества и нашей страны.

В первой жизни, до 1991 года, в СССР, Зимин выдающийся ученый, лауреат Государственных премий, доктор наук, один из создателей противоракетной обороны страны, которая служит нам и сейчас.

Во второй жизни, в 90е годы, Дмитрий Зимин не плакался, что все пропало, а организовал других ученых на создание высокотехнологичного и нужного людям и стране бизнеса, мобильной связи, Вымпелком, сейчас Билайн. Именно наличие собственных систем в цифровой экономике позволяет России быть самостоятельной страной.

В третьей жизни, после 2000 года, Дмитрий Зимин продал все свои акции в многомиллионном бизнесе и создал благотворительный фонд Династия. Этот фонд, в отличии от многих других фондов, занимается не отмыванием денег и не пиаром владельца, а развивает науку в России, а сейчас и в других странах. Фонд финансирует издание книг ученых, помогает им. Фонд также создал премию Просветитель за лучшие научно-популярные книги. А это так важно для борьбы с мракобесием и лженаукой, которые захлестывают общество и ведут его в мрак невежества.

Дмитрий Зимин остро критиковал российскую власть. Но в отличие от большинства антипутинистов, он всегда очень уважительно относился к другой точке зрения, пытался вести диалог, пытался найти общие позиции, пытался понять другую правду. В общем был настоящим ученым всегда. И был настоящим подвижником, общественным деятелем. Беседы с ним всегда были бальзамом для души из-за его высокой нравственности. Очень жаль, что ушел такой собеседник. Россия потеряла большого Просветителя и скорбит о нем. Все эти высокие слова не преувеличение, а правда. Не часто так бывает, но вот бывает. Несколько лет он все собирался приехать к нам на Форум Форос, выступить перед ребятами. Жаль, теперь не выступит. Но книги фонда мы обязательно будем там дарить ребятам. Потому что это хорошие книги!

Не скорбит только Маргарита Симоньян:

Умер Зимин. Я его видела один раз в жизни.

Был ужин в посольстве Австралии по случаю от'езда посла. Меня посадили за стол с Альбац, Зыгарем и еще парой людей из той же компании.

Зашел дедушка, подошел к нашему столу, демонстративно поздоровался со всеми и что-то сурово фыркнул, не поздоровавшись, мне.

И сказал громкий тост в том смысле, что вот, какие приличные люди собрались в этом чудесном посольстве за этим чудесным столом, но как так могло получиться, что вместе с ними сидит такое исчадие ада, как я.

Было неловко за него — кажется, всем, — а мне было его еще и немножко жалко. У меня тогда слегла бабушка, слегла от сенильной деменции, и я подумала, вот какая это жестокая зараза, не щадит стариков.

Царство Небесное, в общем.

Илья Яшин

Зимин и правда был человеком не только приличным, но еще честным и прямым. Не стал фальшиво улыбаться за столом Симоньян, а громко и публично сказал ей в лицо всё, что о ней думает. Показательно, кстати, что Маргарита так откровенно рассказывает, как «шакалила у посольств»

Анатолий Несмиян

Прожить нужно так, чтобы у нечисти не нашлось для тебя ни одного доброго слова. Даже дежурного. Зимину, похоже, это удалось.

Олег Лекманов

Смотреть на падшего человека, который упивается своим падением, очень страшно. Мы это знали из романов Достоевского, а вот теперь - с ужасом и омерзением оттирая с лиц брызги, которые летят в нас из источника под названием Маргарита Симоньян

Фонд "Династия" стал одной из первых в России организаций, объявленной "иностранным агентом".

Лев Шлосберг

Государство «Российская Федерация» в 2015 году признала фонд «Династия» иностранным агентом за то, что Зимин внёс в свой фонд свои деньги со своего счёта, но в иностранном банке.

Зимин закрыл фонд, но не уехал из России.

Мы виделись и говорили с ним всего два раза: в феврале 2015 года в Москве на вручении «Псковской губернии» премии Фонда «Среда» и в июне 2016 года в Бонне на вручении премии Бориса Немцова. Он был чрезвычайно скромен даже на событиях, к которым имел непосредственное отношение.

При нормальной власти Дмитрию Зимину поставят памятник

Он двигал жизнь и о его жизни напишут хорошие книги. Когда Россия станет цивилизованной страной, то уважающее себя правительство принесёт родным Дмитрия Зимина официальные извинения за непотребное поведение опаскудившегося российского государства.

В Москве при нормальной власти Дмитрию Зимину поставят простой человеческий памятник: пожилой человек в очках с тихой улыбкой смотрит на потомков из будущего, которое он приближал всеми своими силами, но до которого не дожил.

Генри Резник

Объявление Фонда Зимина иностранным агентом - пожалуй, самое гнусное из уродливых применений этого неправового закона. И как же достойно ответил Д.Б.на эту хамскую выходку властей: не возмущением- презрением. И с тех пор государство просто перестал замечать, продолжая своё просветительское меценатство. Будем помнить.

О необходимости продолжать дело Дмитрия Зимина пишут многие комментаторы.

Виктор Сонькин

Все люди, имеющие сердце и мозг, скорбят, и я вместе с ними. И все же хочется сказать о том, что Дмитрий Борисович — несколько раз в своей жизни — совершал немыслимое, и неизменно побеждал. И даже когда т. н. государство попыталось наехать на него, оно, безусловно, принесло много горя, но в конечном счете у него ничего не получилось: уровень научно-популярного знания, немыслимый до усилий Зимина, остался таким же, и растет дальше и дальше.

Будет ли это происходить и впредь — теперь зависит от нас. Спасибо Вам, Дмитрий Борисович, и светлая память.

Николай Эппле

В Библии есть формула: "И видел детей от детей своих, и умер в старости, насытившись жизнью". Люди смертны, но успеть сделать за отведенный срок настолько много и настолько важного и настоящего - это мало кому дано. Скорбим по Дмитрию Зимину, но это светлая скорбь. Дело его в надежных руках, расти ему и умножаться.

Нам довелось быть современниками великого человека и огромного явления. Он всем нам очень помог, земной ему поклон. А дальше сами.