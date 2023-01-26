В Москве отменён концерт актёра и телеведущего Ивана Урганта

В Москве отменён концерт Ивана Урганта, который должен был пройти 2 февраля на территории завода "Флакон". В сообщении в соцсетях артиста отмечается, что это стало "полной неожиданностью для всех". Первоначально концерт должен был пройти еще в октябре, однако был перенесен на февраль.

"Убедительная просьба не поддаваться панике и унынию и организованно дождаться следующего концерта", — написал Ургант.

Актёр и телеведущий в первый же день российского вторжения в Украину высказался против войны, написав в своем инстаграме : "Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ".

Его авторская передача "Вечерний Ургант" на Первом канале была отменена. Однако официально о прекращении сотрудничества с ведущим телеканал не объявлял.

Герой Урганта не появился в очередном новогоднем фильме "Ёлки", вышедшем на экраны в декабре .

В августе "группа по расследованию антироссийских действий", созданная при участии партии "Справедливая Россия – За правду", внесла Ивана Урганта в список "агентов иностранного влияния".