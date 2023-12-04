В Москве по делу о госизмене арестован фотограф Григорий Скворцов

Лефортовский районный суд Москвы арестовал известного в Перми фотографа Григория Скворцова по обвинению в государственной измене.

Близкие Скворцова рассказали, что 29 ноября он планировал вылететь из Перми в Санкт-Петербург, но пропал. Вплоть до 3 декабря его никто, включая родную мать, не мог найти.

Что стало причиной ареста фотографа - не сообщается. Известно, что он много лет увлекался съёмкой архитектуры и промышленных объектов.

Кроме того, Скворцов занимается музыкой, у него своя группа под названием Jagath. Телеканал Настоящее Время отмечает, что она выступала в таких локациях Перми, как шахты, заброшенные стройки и заводские цеха.

По статье о госизмене Скворцову может грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Правозащитники отмечают, что в России в последнее время резко возросло количество уголовных дел, возбуждаемых по статье Уголовного кодекса о госизмене. Если за весь 2022 год были возбуждены 22 таких дела, что уже было рекордом в новейшей истории, то в текущем году этот показатель был достигнут к июню.

В июле резкий рост числа уголовных дел в России по обвинениям в госизмене и шпионаже отметили и в ООН. В докладе организации говорится, что в прошлом году было возбуждено 24 дела по статье о госизмене и осуждены 16 человек, а за первые шесть месяцев 2023 года подобные обвинения были предъявлены по меньшей мере 43 подозреваемым.

В апреле российские власти приняли закон о пожизненном лишении свободы за государственную измену. Летом депутаты Госдумы расширили понятие госизмены, приравняв к ней "действия, связанные с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий" против России.

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