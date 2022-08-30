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В Москве по делу о гостайне арестован сотрудник "Бондюэль‑Кубань"

Иллюстративное фото

Суд в Москве арестовал Дмитрия Блинова по делу о незаконном получении сведений, относящихся к гостайне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Блинову предъявили обвинение по статье "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну", наказание по которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Блинов — сотрудник компании "Бондюэль-Кубань", которая помимо выращивания зерновых культур и овощей, занимается "деятельностью в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов, а также эксплуатацией взрывоопасных и химически опасных производственных объектов".

Ранее по этому делу была заочно арестована фотограф Светлана Тимофеева, известная под псевдонимом Лана Сатор. Она ведёт инстаграм о заброшенных зданиях, бомбоубежищах и военных объектах.

Светлану Тимофееву задержали у заброшенного военного завода в Албании вместе с фотографом Михаилом Зориным и гражданином Украины Федором Алпатовым. 24 августа суд в Албании постановил оставить их под стражей до окончания следствия по делу о распространении секретной военной информации и незаконном хранении оружия. Всем троим грозят сроки до 20 лет.

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