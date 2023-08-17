В Москве по обвинению в шпионаже арестован гражданин США

Лефортовский суд Москвы в четверг санкционировал арест гражданина США Евгения (Юджина) Спектора по делу о шпионаже. Спектор также имеет гражданство России.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении Спектора под стражу. Заседание прошло, как обычно проходят суды по делам о шпионаже и госизмене, в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены.

Как пишет ТАСС, ранее Спектор был осуждён по делу помощницы бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой, которую приговорили к 12 годам тюрьмы за получение взяток. В июне 2021 года Останкинский суд Москвы признал его виновным в посредничестве во взятке и приговорил к 4,5 годам колонии. При этом приговор был отменён в апелляционной инстанции, а в повторном процессе осенью 2022 года Спектор получил 3,5 года.

ТАСС отмечает, что Спектор являлся председателем совета директоров ГК "Медполимерпром", специализировавшемся на лекарствах от онкозаболеваний.

Алексеева в апреле 2023 была приговорена к 12 годам колонии общего режима. Утверждалось, что она получала взятки в виде путёвок на зарубежные курорты за невнесение ряда препаратов для похудения в список запрещённых в России. Связано ли обвиненение против Спектора в шпионаже с этим делом - не сообщается.

Администрация США пока не комментировала арест американского гражданина.

В конце марта в России по обвинению в шпионаже был арестован корреспондент американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович. Власти США осудили арест и борются за освобождение журналиста. В российской колонии по этому же обвинению находится ещё один американец - Пол Уилан.