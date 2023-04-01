В Москве полиция попыталась сорвать концерт пианистки Осетинской

Полиция попыталась сорвать концерт пианистки Полины Осетинской в Москве. Об этом пишет "ОВД-Инфо".
По словам зрительницы, перед началом концерта к Осетинской подошли полицейские и сказали, что запрещают мероприятие "по распоряжению ОВД Пресненский". Тем не менее концерт начался, но в антракте полицейские вернулись и объявили эвакуацию якобы из-за сообщения о минировании.
Зрителей вывели из здания. Через полчаса им разрешили вернуться, так полицейская собака ничего опасного не нашла.
В день полномасштабного вторжения России в Украину Осетинская опубликовала фотографию со словами "Нет войне" и подписью "Чёрный день нашей истории. Ужас, стыд и отвращение". Позже пианистка поддержала обращение российских НКО к президенту о прекращении войны. В 2022 году концерты Осетинской отменили в Санкт-Петербурге и Иркутске.
- После полномасштабного российского вторжения в Украину власти России стали преследовать деятелей культуры из-за их антивоенной позиции. Многие из них лишились должностей и площадок для выступлений, некоторые были вынуждены уехать за границу.
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