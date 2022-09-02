Петербургская филармония отменила выступление Полины Осетинской

Санкт-Петербургская академическая филармония отменила участие в концерте пианистки Полины Осетинской. По словам самой Осетинской, за день до концерта, который должен был состояться 3 сентября, ей сообщили, что вместо неё будет играть другой музыкант. На сайте филармонии в анонсе концерта вместо фамилии Осетинской появилось имя пианиста Евгения Изотова.

В филармонии изданию Север.Реалии сообщили, что не занимались организацией концерта, а только предоставили свою площадку. Телеграм-канал "Ротонда" выяснил, что организатором выступил "Фонд содействия занятости". Гендиректор фонда Кирилл Суворов сказал "Ротонде", что выступление Осетинской "не согласовал заказчик, который платит деньги". Имени заказчика он не назвал. Однако, как отмечают журналисты, обычно структуры Суворова работают по контрактам с государственными структурами и фондами.

"Думаю, всем всё ясно. Спасибо за внимание," - написала Полина Осетинская у себя в инстаграме. Ранее она неоднократно осуждала войну России в Украине. 24 февраля, в день начала военного вторжения, она писала: "Черный день нашей истории. Ужас, стыд и отвращение."