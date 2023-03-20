Власти Пскова обязали певицу Ёлку не дискредитировать армию до июля

Власти Пскова заключили с певицей Ёлкой контракт, по которому ей нельзя дискредитировать российскую армию до Дня города, на котором она выступит. Об этом сообщает "Псковская губерния".

Согласно договору, Ёлка и её группа обязуются не говорить на концерте о политике и "не допускать высказываний и не совершать поступков, направленных на дискредитацию российской армии" с момента подписания контракта. День города в Пскове отмечают 23-24 июля.

При этом список песен для выступления Ёлка определит самостоятельно. За концерт ей заплатят больше трёх миллионов рублей.