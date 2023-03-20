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Власти Пскова обязали певицу Ёлку не дискредитировать армию до июля

Власти Пскова заключили с певицей Ёлкой контракт, по которому ей нельзя дискредитировать российскую армию до Дня города, на котором она выступит. Об этом сообщает "Псковская губерния".

Согласно договору, Ёлка и её группа обязуются не говорить на концерте о политике и "не допускать высказываний и не совершать поступков, направленных на дискредитацию российской армии" с момента подписания контракта. День города в Пскове отмечают 23-24 июля.

При этом список песен для выступления Ёлка определит самостоятельно. За концерт ей заплатят больше трёх миллионов рублей.

  • После полномасштабного российского вторжения в Украину власти России стали преследовать деятелей культуры из-за их антивоенной позиции. Многие из них лишились должностей и площадок для выступлений, некоторые были вынуждены уехать за границу.
  • В июле 2022 года "Фонтанка" опубликовала список российских музыкантов, чьи выступления власти считают нежелательными в России из-за их антивоенной позиции. Почти все из перечня столкнулись с отменой концертов в России, некоторые уехали из страны.
  • За антивоенную позицию против лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука, лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского и актёра Артура Смольянинова завели административные дела о дискредитации российской армии.

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