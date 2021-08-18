Полиция пришла к сторонникам Навального, чьи адреса слили в Сеть

В Москве вечером 17 августа сотрудники уголовного розыска в гражданской одежде начали приходить к людям, чьи адреса были в базах данных, связанных с проектами команды Алексея Навального. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Правозащитникам известно как минимум о 20 подобных визитах к тем, кто регистрировался на сайтах "Умное голосование", "Свободу Навальному" или отправлял пожертвования Фонду борьбы с коррупцией. ФБК и другие структуры Навального были признаны судом экстремистскими и запрещены, сотрудничество с ними, в том числе пожертвования, грозят уголовной ответственностью. ФБК также внесен в реестр "иноагентов".

Как пишет "ОВД-Инфо", полицейские требуют объяснений о пожертвованиях ФБК и о том, как человек попал в базу данных. При этом сами полицейские не объясняют, откуда у них эти данные.

Один человек сообщил проекту, что полиция хотела получить от него заявление на Навального за незаконную передачу персональных данных.

Полиция также приходила с визитом к журналисту "Новой газеты", муниципальному депутату Илье Азару, чей адрес также попал в утекшие базы. С чем связан визит — доподлинно неизвестно. Журналиста в этот момент не было дома, но соседям полицейские говорили про персональные данные, которые попали в интернет, написал Азар в телеграм-канале.

Утечка базы данных людей, которые регистрировались на сайте участников митинга "Свободу Навальному", произошла в апреле. Сторонники Навального обвинили в "сливе" своего бывшего соратника Фёдора Горожанко. Сам он это категорически отрицает. Некоторые из тех, чьи данные попали в Сеть, были уволены с работы или столкнулись с другими неприятностями.

В июле IT-специалисты указывали команде Навального, что сайт "Умного голосования" имел уязвимости, через которые "украсть" данные было несложно.