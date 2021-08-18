Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Полиция пришла к сторонникам Навального, чьи адреса слили в Сеть

Иллюстративное фото

В Москве вечером 17 августа сотрудники уголовного розыска в гражданской одежде начали приходить к людям, чьи адреса были в базах данных, связанных с проектами команды Алексея Навального. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Правозащитникам известно как минимум о 20 подобных визитах к тем, кто регистрировался на сайтах "Умное голосование", "Свободу Навальному" или отправлял пожертвования Фонду борьбы с коррупцией. ФБК и другие структуры Навального были признаны судом экстремистскими и запрещены, сотрудничество с ними, в том числе пожертвования, грозят уголовной ответственностью. ФБК также внесен в реестр "иноагентов".

Как пишет "ОВД-Инфо", полицейские требуют объяснений о пожертвованиях ФБК и о том, как человек попал в базу данных. При этом сами полицейские не объясняют, откуда у них эти данные.

Один человек сообщил проекту, что полиция хотела получить от него заявление на Навального за незаконную передачу персональных данных.

Полиция также приходила с визитом к журналисту "Новой газеты", муниципальному депутату Илье Азару, чей адрес также попал в утекшие базы. С чем связан визит — доподлинно неизвестно. Журналиста в этот момент не было дома, но соседям полицейские говорили про персональные данные, которые попали в интернет, написал Азар в телеграм-канале.

Утечка базы данных людей, которые регистрировались на сайте участников митинга "Свободу Навальному", произошла в апреле. Сторонники Навального обвинили в "сливе" своего бывшего соратника Фёдора Горожанко. Сам он это категорически отрицает. Некоторые из тех, чьи данные попали в Сеть, были уволены с работы или столкнулись с другими неприятностями.

В июле IT-специалисты указывали команде Навального, что сайт "Умного голосования" имел уязвимости, через которые "украсть" данные было несложно.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG