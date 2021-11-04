В Москве полиция проводит задержания перед "Русским маршем"

Полиция в Москве задержала нескольких человек перед "Русским маршем" в центре города. Об этом сообщает корреспондент канала Avtozak LIVE. Акция не была согласована с властями.

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По состоянию на 15-20 полиция задержала уже 18 человек на станции метро "Пушкинская", в том числе корреспондентов РБК, Associated Press и "Известий" передаёт корреспондент "Автозака". Имели ли отношение остальные задержанные к планируемой акции — не уточняется.

По данным издания, усиленные патрули полиции размещены около выходов из метро и на метро "Баррикадная", где, предположительно, должны были собраться участники марша.

2 ноября московская прокуратура предостерегла жителей города от участия в несогласованных акциях 4 ноября. Вероятнее всего, речь шла именно о запланированном шествии националистов. Оно третий год подряд не разрешается мэрией. В прошлом году, как и в этом, администрация города связывала отказ с ограничениями, введёнными из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

3 ноября суд в Москве арестовал одного из организаторов марша, националиста Никиту Зайцева. Он был обвинён в неповиновении полиции и приговорён к 10 суткам ареста.