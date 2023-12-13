В Москве при пожаре погибли не менее восьми лошадей

В Москве при пожаре в конюшне погибли как минимум восемь лошадей. Об этом сообщает МЧС России.

Ведомство утверждает, что спасло пять лошадей. Телеграм-каналы "База" и "ШЭР" пишут, что лошадей в конюшне было около двадцати, нескольким удалось выбежать из горящего здания самим.

Площадь пожара составила сто квадратных метров. Сейчас огонь потушен. По сведениям "РИА Новости", причиной возгорания стал неисправный обогреватель.