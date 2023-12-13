В Москве при пожаре погибли не менее восьми лошадей

В Москве при пожаре в конюшне погибли как минимум восемь лошадей. Об этом сообщает МЧС России.
Ведомство утверждает, что спасло пять лошадей. Телеграм-каналы "База" и "ШЭР" пишут, что лошадей в конюшне было около двадцати, нескольким удалось выбежать из горящего здания самим.
Площадь пожара составила сто квадратных метров. Сейчас огонь потушен. По сведениям "РИА Новости", причиной возгорания стал неисправный обогреватель.
- Лошади, как и другие животные, продолжают использоваться людьми в качестве объекта для развлечения, несмотря на обилие иных видов досуга, не связанных с насилием. Зоозащитники уже несколько лет призывают задуматься об этичности верховой езды.
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