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В Токио таксиста арестовали за наезд на голубей

В Токио полиция арестовала таксиста по подозрению в намеренном наезде на стаю голубей, из-за чего одна птица погибла. Внимание на это обратил The Guardian.

По словам полицейского, 50-летний Ацуси Одзава "использовал свой автомобиль, чтобы убить обыкновенного голубя, который не является охотничьим животным", и был арестован за нарушение законов об охране дикой природы.

Сам Одзава, которого цитируют местные СМИ, заявил полиции, что въехал в птиц, потому что "дороги предназначены для людей, а голуби должны избегать машин".

О наезде на голубей в полицию сообщил прохожий. Учитывая работу Одзавы в качестве профессионального водителя, полицейские расценили его действия как "крайне злонамеренные".

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