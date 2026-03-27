В Москве продолжаются аресты в связи с "акцией на Болотной"

Суд в Москве арестовал студентку Александру Мещерякову на 15 суток по административному делу о неповиновении сотруднику полиции. Как сообщила пресс-служба московских судов, дело связано с "несанкционированным мероприятием против блокировок интернета на Болотной площади".

Никаких подробностей об акции, в которой якобы участвовала Мещерякова, нет. Накануне, как сообщала пресс-служба московских судов, по аналогичному обвинению были арестованы на 15 суток ещё двое студентов - Максим Хейфец и Никита Уланов. При этом, как отмечает "ОВД-Инфо", в постановлениях суда по их делу говорится, что их арестовали из-за "отказа предъявить документы" полицейским, а о несогласованном мероприятии на Болотной не упоминается.

Как пишут в пятницу "ОВД-Инфо" и "Вёрстка", арестованные студенты входят в число организаторов ранее не известного движения "Алый лебедь", которое пыталось организвать акции протеста против блокировок интернета. 18-летний Хейфец, в частности, был указан в качестве одного из организаторов в уведомлении о проведении митинга на проспекте Сахарова (в нём власти отказали - как и во всех других заявках на акции). Уланов является активистом движения. Это подтвердили "Вёрстке" несколько его представителей.

Двое других видных участников "Алого лебедя" - Степан Разин, который подавал уведомление о проведении митинга на Болотной площади, и бывший организатор движения по имени Тимофей - смогли уехать из России, пишут издания.