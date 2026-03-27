В Москве продолжаются аресты в связи с "акцией на Болотной"

Суд в Москве арестовал студентку Александру Мещерякову на 15 суток по административному делу о неповиновении сотруднику полиции. Как сообщила пресс-служба московских судов, дело связано с "несанкционированным мероприятием против блокировок интернета на Болотной площади".
Никаких подробностей об акции, в которой якобы участвовала Мещерякова, нет. Накануне, как сообщала пресс-служба московских судов, по аналогичному обвинению были арестованы на 15 суток ещё двое студентов - Максим Хейфец и Никита Уланов. При этом, как отмечает "ОВД-Инфо", в постановлениях суда по их делу говорится, что их арестовали из-за "отказа предъявить документы" полицейским, а о несогласованном мероприятии на Болотной не упоминается.
Как пишут в пятницу "ОВД-Инфо" и "Вёрстка", арестованные студенты входят в число организаторов ранее не известного движения "Алый лебедь", которое пыталось организвать акции протеста против блокировок интернета. 18-летний Хейфец, в частности, был указан в качестве одного из организаторов в уведомлении о проведении митинга на проспекте Сахарова (в нём власти отказали - как и во всех других заявках на акции). Уланов является активистом движения. Это подтвердили "Вёрстке" несколько его представителей.
Двое других видных участников "Алого лебедя" - Степан Разин, который подавал уведомление о проведении митинга на Болотной площади, и бывший организатор движения по имени Тимофей - смогли уехать из России, пишут издания.
- Издание "Вёрстка" писало, что чат "Алый лебедь" был создан в середине марта и стал популярным благодаря видео в TikTok. Там появились ролики с призывами 29 марта выходить на улицы в разных городах на акции против блокировок, в том числе и на Болотной площади в Москве. Помимо чата появился телеграм-канал "Алый лебедь". Среди его организаторов оказались несовершеннолетние и сторонники провластных молодёжных движений, отмечала "Вёрстка".
- На прошлой неделе полицейские задержали в российской столице 19-летнюю Софию Чепик - администратора телеграм-чата "Алый лебедь". С Чепик провели так называемую профилактическую беседу и вскоре отпустили.
- 26 марта МВД России предупредило об административной и уголовной ответственности за участие в несогласованных митингах. В заявлении ведомства говорится, что все попытки проведения подобных мероприятий будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники задержаны.
- Российские власти не согласовывают акции против блокировок в разных регионах и вне зависимости от того, кто подаёт заявку, отмечает "Медуза".
- В последнее время власти России ограничивают работу в стране мессенджера Telegram. По ряду сообщений, к апрелю планируется "тотальная блокировка" этого ресурса по аналогии с Instagram и Facebook. Кроме того, власти страны тестируют работу интернета по "белым спискам" – когда работают только те сайты, которые разрешены.