В Москве двум студентам назначили аресты за акцию против блокировок

В Москве двум студентам - Максиму Хейфецу и Никите Уланову - назначили административные аресты на 15 суток за участие в "несанкционированном мероприятии против блокировок интернета на Болотной площади". На обоих были составлены протоколы о неповиновении сотруднику полиции, сообщает в четверг "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу московских судов.

Оба решения, как отмечается, были вынесены 25 марта. Дело Хейфеца рассмотрел Чертановский районный суд, арест Уланову назначил Кузьминский суд Москвы.

В пресс-службе не уточнили, о каком конкретно мероприятии идет речь, и когда именно оно проходило. "Медиазона" пишет, что о задержаниях на Болотной площади за последние дни не сообщалось.

На прошлой неделе полицейские задержали в российской столице 19-летнюю Софию Чепик - администратора телеграм-чата "Алый лебедь", где обсуждался возможный митинг на Болотной площади против блокировок в интернете. С Чепик провели так называемую профилактическую беседу и вскоре отпустили. Об этом журналистам рассказывала её мать. Ещё одного администратора чата, 20-летнего москвича Степана Разина, который подавал заявку на митинг на Болотной площади, вызвали в прокуратуру на "беседу".

26 марта МВД России предупредило об административной и уголовной ответственности за участие в несогласованных митингах. В заявлении ведомства говорится, что все попытки проведения подобных мероприятий будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники задержаны.

Издание "Вёрстка" писало, что чат "Алый лебедь" был создан в середине марта и стал популярным благодаря видео в TikTok. Там появились ролики с призывами 29 марта выходить на улицы в разных городах. Помимо чата появился телеграм-канал "Алый лебедь". Среди его организаторов оказались несовершеннолетние и сторонники провластных молодёжных движений, отмечала "Вёрстка".

Одновременно с "Алым лебедем" заявки на проведение акций против блокировок в разные даты - с 28 марта по 1 апреля - также подавали бывший глава штаба Бориса Надеждина Дмитрий Кисиев, депутаты от "Яблока" и КПРФ. В нескольких городах заявки на митинги согласовали, но власти уже начали отзывать согласования, отмечает "Медуза".

В последнее время власти России ограничивают работу в стране мессенджера Telegram. По ряду сообщений, к апрелю планируется "тотальная блокировка" этого ресурса по аналогии с Instagram и Facebook. Кроме того, власти страны тестируют работу интернета по "белым спискам" – когда работают только те сайты, которые разрешены.





