В Москве сделали бесплатными пересадки на наземном транспорте

Пересадки на наземном транспорте в Москве будут бесплатными в течение 90 минут с начала поездки. Нововведение действует с 1 сентября. Об этом написал в своём блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.

Теперь можно будет сделать бесплатную пересадку между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов. Раньше бесплатные пересадки действовали только между метро, Московским центральным кольцом и Московскими центральными диаметрами.

Чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, нужно привязать транспортную карту "Тройка" к личному кабинету в приложении "Метро Москвы2 или на сайте московского метро. Новая услуга будет подключена в течение 12 часов.

По словам мэра Москвы, бесплатная пересадка сэкономит деньги примерно 500 тысячам пассажиров в день. Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тысяч рублей, отметил Собянин.