В Москве у памятника Лесе Украинке задержали протестующую

В Москве у памятника Лесе Украинке задержали Екатерину Вареник, которая вышла на одиночный пикет с плакатом "Украина нам не враги, а братья". Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на ее родителей.
Екатерина Вареник находится в отделе полиции, где на нее составляют протоколы по статьям о дискредитации армии и неповиновении полицейским.
Несколько дней назад у памятника появился стихийный мемориал в память о жертвах российского ракетного удара в Днепре. 17 января там задержали четырех человек.
В Санкт-Петербурге мемориал появился у памятника украинскому писателю Тарасу Шевченко. 21 января стало известно, что мемориал разобрали – неизвестные убрали возложенные к памятнику цветы.
- Удар по Днепру был нанесен 14 января во время массированной российской ракетной атаки, в ходе которой по территории Украины были выпущены десятки ракет разных типов. Погибли 46 человек, не менее 75 человек пострадали.
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