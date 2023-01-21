В Москве у памятника Лесе Украинке задержали протестующую

В Москве у памятника Лесе Украинке задержали Екатерину Вареник, которая вышла на одиночный пикет с плакатом "Украина нам не враги, а братья". Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на ее родителей.

Екатерина Вареник находится в отделе полиции, где на нее составляют протоколы по статьям о дискредитации армии и неповиновении полицейским.

Несколько дней назад у памятника появился стихийный мемориал в память о жертвах российского ракетного удара в Днепре. 17 января там задержали четырех человек.

В Санкт-Петербурге мемориал появился у памятника украинскому писателю Тарасу Шевченко. 21 января стало известно, что мемориал разобрали – неизвестные убрали возложенные к памятнику цветы.