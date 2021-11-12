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Журналиста Романа Баданина и издателя Петра Верзилова обвинили в неисполнении закона об иноагентах

Роскомнадзор составил на журналиста-расследователя Романа Баданина и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова протоколы о неисполнении законодательства об иностранных агентах. Их обнаружил в картотеках судов телеграм-канал "ЧТД".

Баданин и Верзилов включены российскими властями в список так называемых СМИ – иностранных агентов. Баданин попал в реестр вместе с другими журналистами его издания "Проект" в июле, в тот же день Генпрокуратура признала юридическое лицо "Проекта" нежелательной в России организацией.

Петра Верзилова вместе с компанией-учредителем "Медиазоны" и главным редактором издания Сергеем Смирновым включили в список иностранных агентов в сентябре.

Они находятся за границей. В чём именно состоит, по версии Роскомнадзора, нарушение ими закона – не сообщается. Заседания по их делам назначены на 1 и 6 декабря.

  • В первый раз физическим лицам грозит за нарушение законодательства об иноагентах штраф до 10 тысяч рублей. Позднее они могут быть подвергнуты уголовному преследованию.

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