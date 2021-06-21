В Москве в разгар пандемии провели бал медработников

В Москве 20 июня прошел бал медицинских работников. В нем приняли участие около 400 человек, сообщает "РИА Новости". Бал состоялся в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского. Организаторы сообщали, что мероприятие будет благотворительным. Полученные средства должны направить медикам, пострадавшим в ходе борьбы с коронавирусом.

"Бал медиков" — "светское мероприятие медицинского сообщества федерального уровня", призванное возродить "сословные традиции" и повысить статус медика, а также "место знакомства возможных деловых партнеров" - заявляют организаторы мероприятия.

Организаторы утверждали, что на бал будут пускать людей, у которых есть сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до мероприятия. Гости в вечерних костюмах и платьях были без масок, некоторые из них обнимались, когда фотографировались или смотрели выступления.

Официальным организатором бала стала компания "КИТ МЕД". Гендиректор компании Дмитрий Клабуков заявил "Открытым медиа", что на мероприятии обеспечили "стерильную безопасность", а общее число участников составило "менее 50% от возможной полной загрузки". Клабуков добавил, что департамент здравоохранения Москвы знал о мероприятии.

Перед "Балом медиков" в Москве регистрировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — по девять тысяч ежедневно.

Из-за роста числа заболевших в Москве ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий работников и продлили до 28 июня действовавшие ограничения. Власти Москвы ежедневно выступают с тревожными сообщениями о росте числа заболевших и госпитализированных.