В Москве "за самоуправство" задержан депутат Сергей Митрохин

Депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин был задержан во вторник, 31 мая, во время встречи с жителями столичного района Хамовники, которые жаловались на незаконную стройку во дворе. Об этом сообщил сам Митрохин.

Его помощница Мария Чуприна уточнила, что речь шла о прокладке коммуникаций для строительства элитных апартаментов.

Депутату вменяют статью о самоуправстве, по которой ему грозит штраф от 100 до 300 рублей штрафа. Сейчас Митрохин находится в отделе полиции "Хамовники". Адвоката в нему не пускают, передает "ОВД-Инфо".