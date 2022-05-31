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В Москве "за самоуправство" задержан депутат Сергей Митрохин

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин

Депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин был задержан во вторник, 31 мая, во время встречи с жителями столичного района Хамовники, которые жаловались на незаконную стройку во дворе. Об этом сообщил сам Митрохин.

Его помощница Мария Чуприна уточнила, что речь шла о прокладке коммуникаций для строительства элитных апартаментов.

Депутату вменяют статью о самоуправстве, по которой ему грозит штраф от 100 до 300 рублей штрафа. Сейчас Митрохин находится в отделе полиции "Хамовники". Адвоката в нему не пускают, передает "ОВД-Инфо".

  • В декабре 2021 года московская полиция задержала Сергея Митрохина во время его встречи с жителями района Хамовники. На ней обсуждалось изменение маршрутов общественного транспорта в Москве. Полицейские обвинили депутата в организации несогласованного публичного мероприятия.
  • В январе 2022 года судебные приставы закрыли выезд из России и арестовали банковские счета Сергея Митрохина в рамках двух исполнительных производств по административным делам об участии политика в несанкционированных акциях 27 января и 17 марта 2021 года. За них депутат получил штрафы в размере 300 и 150 тысяч рублей соответственно.

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