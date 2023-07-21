В Москве задержали Игоря Стрелкова (Гиркина)

Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали одного из лидеров донецких сепаратистов Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Информацию о задержании в разговоре с изданием также подтвердил адвокат Стрелкова.

В квартире Стрелкова проводится обыск.

По предварительным данным, задержание проводилось после заявления бывшего наёмника ЧВК "Вагнер".

В телеграм-канале Стрелкова опубликовано сообщение от лица его супруги Мирославы Регинской. Она пишет, что сотрудники Следственного комитета пришли в квартиру Стрелкова около полудня, а затем увезли в неизвестном направлении. Связи с задержанным нет.

По словам друзей, бывшего министра обороны самопровозглашённой "ДНР" подозревают в экстремизме.

По словам одного из собеседников РБК, расследование в отношении Стрелкова проводит не Следственный комитет, а ФСБ.

Игорь Стрелков – один из активных сторонников войны России против Украины. При этом последнее время он активно критиковал российское руководство и военное командование за неудачи на фронте. В частности, Стрелков заявлял об отрицательном отношении к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову.

Весной Стрелков объявил о создании "Клуба рассерженных патриотов". От лица клуба он опубликовал сообщение, в котором указал на слабые, по словам Стрелкова, места в осуществлении военной операции.

Стрелков также критиковал основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и называл бизнесмена человеком с "бэкграундом уголовника и прислуги", которого нельзя допускать в публичное поле.

Стрелков в ноябре был заочно приговорён нидерландским судом в Гааге к пожизненному заключению за причастность к крушению пассажирского самолёта "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" в 2014 году. В катастрофе погибли 298 человек. Он отрицает вину. Кроме того, он подозревается украинским следствием в терроризме и совершении военных преступлений.

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