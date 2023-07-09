В Петербурге полиция в воскресенье эвакуировала книжный магазин "Листва", как утверждается, из-за сообщения о минировании. Это произошло перед лекцией бывшего военного лидера пророссийских сепаратистов в Донецке Игоря Стрелкова (Гиркина) о мятеже ЧВК "Вагнер". Накануне полицейские уже срывали его выступление.
Как написал Стрелков в телеграме, к зданию подъехали шесть машин с полицейскими. Издание "Фонтанка" сообщает, что к магазину помимо Росгвардии приехали оперативные сотрудники службы по борьбе с терроризмом и защиты конституционного строя ФСБ России. В эвакуации они не участвовали, а наблюдают за происходящим со стороны.
Издание отмечает, что эвакуирован из-за предполагаемого сообщения о бомбе был только книжный магазин, все остальные расположенные в здании организации работают штатно.
Магазин "Листва" открыт издательством русских националистов "Чёрная сотня". Создатели поддерживают вторжение в Украину и проводят мероприятия со сбором денег для участвующих в нём российских военных.
Накануне полицейские заблокировали магазин перед лекцией Стрелкова, предупредив организаторов встречи, что мероприятие может повлечь нарушение общественного порядка. Тогда организаторы сообщили, что лекция всё равно состоится.
- Игорь Стрелков в ноябре был заочно приговорён нидерландским судом в Гааге к пожизненному заключению за причастность к крушению над Донбасом пассажирского самолёта "Боинг-777" "Малазийских авиалиний" в 2014 году. В катастрофе погибли 298 человек, он был обвинён в их убийстве. Он отрицает вину. Кроме того, он подозревается украинским следствием в терроризме и совершении военных преступлений.
- Стрелков неоднократно публично критиковал ЧВК "Вагнер" и его лидера Евгения Пригожина и обвинял их в подготовке военного переворота перед их мятёжом. В 2014 году он покинул Донбасс, после этого он регулярно критикует российскую политику в Украине и власти с правых позиций, заявляя, что они не хотят воевать или плохо воюют.
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