В Петербурге полиция в воскресенье эвакуировала книжный магазин "Листва", как утверждается, из-за сообщения о минировании. Это произошло перед лекцией бывшего военного лидера пророссийских сепаратистов в Донецке Игоря Стрелкова (Гиркина) о мятеже ЧВК "Вагнер". Накануне полицейские уже срывали его выступление.

Как написал Стрелков в телеграме, к зданию подъехали шесть машин с полицейскими. Издание "Фонтанка" сообщает, что к магазину помимо Росгвардии приехали оперативные сотрудники службы по борьбе с терроризмом и защиты конституционного строя ФСБ России. В эвакуации они не участвовали, а наблюдают за происходящим со стороны.

Издание отмечает, что эвакуирован из-за предполагаемого сообщения о бомбе был только книжный магазин, все остальные расположенные в здании организации работают штатно.

Магазин "Листва" открыт издательством русских националистов "Чёрная сотня". Создатели поддерживают вторжение в Украину и проводят мероприятия со сбором денег для участвующих в нём российских военных.

Накануне полицейские заблокировали магазин перед лекцией Стрелкова, предупредив организаторов встречи, что мероприятие может повлечь нарушение общественного порядка. Тогда организаторы сообщили, что лекция всё равно состоится.