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Сооснователю "Диссернета" Андрею Заякину избрали меру пресечения

Андрей Заякин

В Москве 28 августа задержали журналиста "Новой газеты" и сооснователя сети "Диссернет" Андрея Заякина. Как сообщают его коллеги, против Заякина возбуждено уголовное дело о финансировании экстремистской организации. Заякин перевел 1 тысячу рублей в Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Сегодня суд назначил ему запрет определенных действий.

Заякин был задержан вечером в воскресенье, в его квартире прошел обыск. Ночь он провел в изоляторе временного содержания на Петровке, днем в понедельник был доставлен в Басманный районный суд Москвы. Следствие просило назначить Заякину меру пресечения в виде запрета определенных действий; суд эту просьбу удовлетворил.

"Диссернет" – научное сообщество, куда входят профессиональные российские и зарубежные ученые, а также журналисты, гражданские активисты и волонтеры, которые проводят общественные экспертизы кандидатских и докторских диссертаций, защищенных в российских вузах.

Заякин как журналист "Новой газеты" писал о российском образовании, науке, дистанционном электронном голосовании, пандемии коронавируса.

"Новая газета" выпускалась с 1993 года. В конце марта она приостановила выпуск и обновление сайта. Редакция отметила, что российское законодательство не позволяет журналистам освещать ход войны с Украиной. Часть редакции покинула Россию и начала выпуск издания "Новая газета - Европа".

Фонд борьбы с коррупцией, основанный политиком Алексеем Навальным, был признан Мосгорсудом экстремистской организацией в июне 2021 года, его деятельность в России запрещена.

По статье о финансировании экстремистской организации Заякину может грозить до восьми лет лишения свободы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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