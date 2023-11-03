В Москве задержан мотивационный бизнес-блогер Аяз Шабутдинов

Российский блогер Аяз Шабутдинов задержан полицией в Москве по подозрению в мошенничестве, сообщают источники российских СМИ. У него дома, предположительно, провели обыск. Шабутдинов — автор популярных тренингов, его аудитория в инстаграме около 2 миллионов человек.

О задержании сообщили подмосковный канал 360 и агентство ТАСС. Об обысках, без уточнения источника, издание «База». Издание «Осторожно, новости», пишет, что блогер в пятницу прилетел в Москву из Австрии. Его представители, по сообщениям разных СМИ, или отрицают его задержание или говорят, что не знают, где он.

Шабутдинов — владелец одной из крупнейших в России сети образовательных центров Like Центр, продающей бизнес-тренинги. Её чистая прибыль по итогам 2022 года, как утверждается в финансовой отчётности, составила 737 миллионов рублей. Он читает мотивационные лекции и курсы, намекающие на возможность быстрого обогащения клиентов.

Аресты мотивационных блогеров

Шабутдинов — не первый мотивационный блогер, заинтересовавший российских силовиков. Российская версия журнала Forbes писала, что с лета 2022 года Федеральная налоговая служба активно проверяет популярных инфлюенсеров и сотрудничающие с ними агентства.

В 2023 году нескольким инфлюенсерам были предъявлены обвинения в неуплате налогов. Мотивационных блогеров Валерию Чекалину (Лерчек), и её мужа Артёма, с суммарной аудиторией в инстаграме около 12 миллионов человек обвинили в неуплате налогов на сумму 300 миллионов рублей. Александру Митрошину с 4 миллионами подписчиков в инстаграме — 120 миллионов. Елену Блиновскую — 918 миллионов.