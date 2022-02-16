В Москве задержан политолог Валерий Соловей

Политолог Валерий Соловей задержан в Москве 16 февраля. В его доме прошёл обыск, изъяты компьютеры и электроника. Государственный канал RT и издание Znak.com передают со ссылкой на источники, что бывший преподаватель МГИМО стал подозреваемым по уголовной статье о возбуждении ненависти или вражды.

В чём именно, по информации их источников, подозревают политолога издания не сообщают. RT пишет, что, по данным следствия, Соловей делал публикации о сотрудниках органов российской власти в анонимном телеграм-канале "Генерал СВР".

Государственное агентство РИА "Новости" передаёт, что Соловей проходит свидетелем по неназванному уголовному делу. Вместе с ним задержан его сын Павел.