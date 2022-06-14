Возвращение в пасть дракона

Политик Леонид Гозман принял решение вернуться в Россию, откуда он уехал после начала так называемой "спецоперации". Почему? Сам расскажет. Почему они остаются? И что думают о тех, кто пытается "учить их бороться с режимом" из-за рубежа? В самом ли деле существует некий раскол, разлад, между гражданами РФ, которые уехали, и которые остались в стране? Речь разумеется только о тех, кто войну не приемлет. В обсуждении также участвуют политик Михаил Лобанов (который на последних думских выборах конкурировал с мужем ведущей Скабеевой и проиграл ему только по итогам электронного голосования), и журналист из Твери Мария Орлова. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

А вы - поддерживаете решение Гозмана вернуться? Пишите нам в чат youtube во время прямого эфира, который начнется в 19.05 МСК

Видеоверсия программы