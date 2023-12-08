В Москве запретили размещать баннеры с QR-кодами – после акции ФБК

В Москве запретили размещать билборды с QR-кодами. Соответствующий документ компаниям разослал столичный Департамент СМИ и рекламы – его публикует "Сота".

Ведомство отметило, что коды могут вести на сайт, содержащий "различный и возможный к изменению контент". Также департамент предупредил о хакерских атаках и взломах. За нарушение запрета ведомство грозит административным наказанием.

Документ выпустили после акции команды российского оппозиционера Алексея Навального – в тот же день. Вчера, 7 декабря, сторонники Навального разместили в российских городах баннеры с рекламой кампании против президента России Владимира Путина. К ночи почти все плакаты уничтожили.

Раньше QR-код на билборде вёл на сайт конкурса "Россия в новом году. 2024", выяснила "Медуза". После размещения баннеров команда Навального, вероятно, настроила редирект на страницу "Россия без Путина" с предвыборной кампанией ФБК.