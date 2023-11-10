В Москве оштрафовали зоозащитника за акцию против цирков с животными

В ночь на 10 ноября в Москве задержали зоозащитников Юрия Корецких и Екатерину Шипякову. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Активистов сняли с поезда. Через несколько часов Шипякову отпустили из полиции с протоколом по статье об участии в митинге, Корецких оставили в отделе на ночь до суда. После заседания "Медиазона" выяснила, что Корецких оштрафовали на двадцать тысяч рублей по той же статье, что вменили Шипяковой.

В конце октября зоозащитники провели акцию против использования животных в цирках. Они развернули баннер с надписью "Это не норма!" и скриншотами из видео, на котором дрессировщики Запашные бьют тигров, поливают их из брандспойтов, стреляют и бросают в них тяжёлые тумбы.

Зоозащитники подали заявление в Следственный комитет и запустили общественную петицию. Депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли законопроект о запрете использовать животных в цирках. Запашные же заявили, что видео – "заказ" и "пиар", распространяет его "зоошиза" и "либерда конченая", а тигров они били, потому что дикие животные подрались на арене цирка.