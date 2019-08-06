Большой Московский цирк на проспекте Вернадского, управляемый дрессировщиком Эдгаром Запашным, заявил об убытках на сумму в 17,9 миллиона рублей от радиопрограммы Сергея Доренко, где он выступил против дрессировки диких животных. После вышедшей в эфир программы, продажи билетов в цирке обрушились на 5,5 процентов. Об этом агентству RNS заявил адвокат цирка Михаил Кузнецов.

В декабре 2018 года Доренко в эфире радио "Говорит Москва" рассказал о своём отношении к дрессировке животных. Он заявил, что считает дрессировку диких животных садизмом и пытками. "Если вы обдолбаете [накормите медикаментами] любое животное, свою личную кошку обдолбаете, то вам за это дадут пощечину. А он это делает за деньги. За ваши деньги", — заявил ведущий одному из слушателей. — "Их бьют, над ними издеваются, но это страшно". Он также усомнился в профессиональной репутации Запашного, отметив, что уникальный дрессировщик, с его точки зрения, это дрессировщик с уникальными шприцами.

По утверждению адвоката, после выхода программы посетители московского цирка начали массово сдавать билеты на представления. При возврате билетов они указывали, что причиной стал радиоэфир Доренко. Теперь цирк требует взыскать с "Говорит Москва" 10 миллионов рублей убытка в суде, иск на 3 миллиона был подан к Доренко, но он умер в мае.