В Мурманске соратницу Навального задержали после выхода из больницы

В Мурманске после принудительной госпитализации из больницы отпустили соратницу оппозиционера Алексея Навального Виолетту Грудину. Об этом она написала в своем телеграм-канале, сообщает Север.Реалии.

На пороге больницы, откуда Грудину выписали в понедельник с отрицательным тестом на коронавирус, активистку задержали сотрудники полиции. Её повезли в Октябрьский районный суд по "санитарной статье". Грудина сообщила, что очень плохо себя чувствует и вызвала скорую. Полицейские скорую ей вызывать отказались.

Виолетта Грудина 23 июня заявила, что подала документы для участия в выборах в Горсовет Мурманска. По её словам, никаких законных оснований отказать в регистрации у избирательной комиссии нет.

15 июля Грудину принудительно госпитализировали по иску Роспотребнадзора несмотря на то, что в суде врач со стороны надзорного ведомства сказал, что никакой госпитализации активистке не нужно. Активистка назвала это политическим решением.

В знак протеста Грудина объявляла голодовку.