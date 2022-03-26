В Нагорном Карабахе введено военное положение

В самопровозглашённом Нагорном Карабахе введено военное положение. Соответствующий указ подписал глава региона Араик Арутюнян.
Минобороны России ранее сообщило, что военнослужащие азербайджанской армии вошли в зону ответственности российских миротворцев. Ведомство утверждает, что Азербайджан нанёс четыре удара с помощью беспилотного аппарата "Байрактар" в районе населённого пункта Фурух.
О случившемся российскую сторону проинформировали власти Нагорного Карабаха. Они сообщили о передвижениях азербайджанской армии и попросили увеличить в регионе численность российских миротворцев.
Москва призвала Баку отвести войска. МИД России призвал стороны к сдержанности.
Минобороны Азербайджана выразило сожаление об "однобоком заявлении" российского оборонного ведомства. Баку сообщил, что утром 26 марта армянские военнослужащие попытались совершить диверсию против азербайджанской армии.
- Очередное обострение обстановки в Нагорном Карабахе началось 24 марта. Тогда Армения обвинила Азербайджан в попытке "довести до конца политику этнических чисток" в Нагорном Карабахе после того, как в регион прекратилась подача газа. Он идёт из Армении, но газопровод идёт через территории, которые по соглашению 2020 года находятся под контролем Баку. Ереван утверждает, что азербайджанская сторона перекрыла трубопровод.
- Азербайджан все обвинения отверг и рекомендовал Армении выполнять обязательства по соглашениям, включая вывод из региона остатков армии.
- В сентября 2020 года в Нагорном Карабахе обострился конфликт. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации обстановки. Стороны несколько раз пытались договориться о перемирии, но режим прекращения огня постоянно нарушался.
- В ночь с 9 на 10 ноября 2020 года Армения и Азербайджан при посредничестве Москвы договорились о мире. В результате соглашения Баку вернул себе значительную часть территории, занятой армянскими войсками в начале 1990-х годов. По договору режим прекращения огня контролируют российские миротворцы.
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