В Нагорном Карабахе введено военное положение

В самопровозглашённом Нагорном Карабахе введено военное положение. Соответствующий указ подписал глава региона Араик Арутюнян.

Минобороны России ранее сообщило, что военнослужащие азербайджанской армии вошли в зону ответственности российских миротворцев. Ведомство утверждает, что Азербайджан нанёс четыре удара с помощью беспилотного аппарата "Байрактар" в районе населённого пункта Фурух.

О случившемся российскую сторону проинформировали власти Нагорного Карабаха. Они сообщили о передвижениях азербайджанской армии и попросили увеличить в регионе численность российских миротворцев.

Москва призвала Баку отвести войска. МИД России призвал стороны к сдержанности.

Минобороны Азербайджана выразило сожаление об "однобоком заявлении" российского оборонного ведомства. Баку сообщил, что утром 26 марта армянские военнослужащие попытались совершить диверсию против азербайджанской армии.